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Взрыв в многоэтажке в Киеве: все подробности

22 июня 2023 06:45
обновлено: 06:59
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Взрыв в многоэтажке в Киеве 22 июня: все подробности
Многоэтажка, в которой произошел взрыв ночью 22 июня. Фото: ГСЧС
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Ночью, 22 июня, на левом берегу Киева прогремел взрыв. По предварительной информации причиной стала утечка газа. В доме начался пожар, несколько квартир разрушены

Новини.LIVE собрали всю информацию, известную о взрыве в доме в Киеве 22 июня.

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Что произошло

По сообщениям Киевской городской военной администрации, взрыв прогремел в многоэтажке по улице Андрея Малышко в 3:45.

В результате взрыва возник пожар на площади 250 кв. м.

Многоэтажка, в которой произошев взрыв 22 июня
Многоэтажка в Киеве, где ночью 22 июня произошел взрыв. Фото: ГСЧС

По состоянию на 6:15 спасательные службы сообщили, что пожар локализован.

Многоэтажка в Киеве, где ночью 22 июня произошел взрыв. Фото: ГСЧС
Многоэтажка в Киеве, где ночью 22 июня произошел взрыв. Фото: ГСЧС

Как сообщил спикер КМВА Михаил Шаманов в эфире телемарафона, взрыв был такой силы, что вряд ли это был газовый баллон.

Шаманов отметил, что предварительно дом был газифицирован. Всех людей из него эвакуировали.

"Что будет дальше с домом, будут решать эксперты после соответствующих экспертиз", — отметил он.

Первые данные о последствиях

По предварительной информации от ГСЧС, в результате взрыва газа в 16-этажке разрушены четыре и повреждены шесть квартир.

Спасены 18 человек. К ликвидации последствий привлечены 70 человек и 13 единиц техники.

Эвакуация с многоэтажки в Киеве, где ночью 22 июня произошел взрыв. Фото: ГСЧС
Эвакуация с многоэтажки в Киеве, где ночью 22 июня произошел взрыв. Фото: ГСЧС
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Многоэтажка в Киеве, где ночью 22 июня произошел взрыв. Фото: ГСЧС

Пострадавшие в результате взрыва в Киеве

В настоящее время известно было известно о двух пострадавших, а также об одном погибшем.

"Под завалами в поврежденной части 16-этажного дома в Днепровском районе, где произошел взрыв, спасатели обнаружили тело одного погибшего", — сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Последствия взрыва дома в Киеве. Фото: ГСЧС
Последствия взрыва дома в Киеве. Фото: ГСЧС

Поисково-спасательные работы продолжаются. Причины взрыва выясняют специалисты. Также известно, что на месте происшествия работают три психолога ГСЧС. Они оказали помощь пяти жильцам дома.

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