Взрыв в многоэтажке в Киеве 22 июня: все подробности

Взрыв в многоэтажке в Киеве: все подробности
Ночью, 22 июня, на левом берегу Киева прогремел взрыв. По предварительной информации причиной стала утечка газа. В доме начался пожар, несколько квартир разрушены
Новини.LIVE собрали всю информацию, известную о взрыве в доме в Киеве 22 июня.
Что произошло
По сообщениям Киевской городской военной администрации, взрыв прогремел в многоэтажке по улице Андрея Малышко в 3:45.
В результате взрыва возник пожар на площади 250 кв. м.
По состоянию на 6:15 спасательные службы сообщили, что пожар локализован.
Как сообщил спикер КМВА Михаил Шаманов в эфире телемарафона, взрыв был такой силы, что вряд ли это был газовый баллон.
Шаманов отметил, что предварительно дом был газифицирован. Всех людей из него эвакуировали.
"Что будет дальше с домом, будут решать эксперты после соответствующих экспертиз", — отметил он.
Первые данные о последствиях
По предварительной информации от ГСЧС, в результате взрыва газа в 16-этажке разрушены четыре и повреждены шесть квартир.
Спасены 18 человек. К ликвидации последствий привлечены 70 человек и 13 единиц техники.
Пострадавшие в результате взрыва в Киеве
В настоящее время известно было известно о двух пострадавших, а также об одном погибшем.
"Под завалами в поврежденной части 16-этажного дома в Днепровском районе, где произошел взрыв, спасатели обнаружили тело одного погибшего", — сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
Поисково-спасательные работы продолжаются. Причины взрыва выясняют специалисты. Также известно, что на месте происшествия работают три психолога ГСЧС. Они оказали помощь пяти жильцам дома.
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