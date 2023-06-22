Зруйнована багатоповерхівка на Лівому березі Києва. Фото: ДСНС

Вночі, 22 червня, після відбою повітряної тривоги на лівому березі Києва стався вибух. Він був такої сили, що місцеві повідомляють про руйнування. За попередніми даними, стався витік газу.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.

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Вибух у Києві 22 червня

Місцеві канали повідомляють, що близько 4 ранку стався вибух газу в одній із квартир багатоповерхівки. Внаслідок вибуху почалась пожежа, є значні руйнування. Рятувальники шукають людей.

Вибух прокоментував глава КМВА Сергій Попко.

"Попередньо через витік газу стався вибух в багатоповерховому житловому будинку на двох поверхах, загорання на площі 150 м.кв. Пожежа ліквідовується. Проводиться пошук людей", — повідомив він.

Зруйнована багатоповерхівка на Лівому березі Києва. Фото: ДСНС

Попередні дані про руйнування

У ДСНС повідомили, що внаслідок вибуху у житловому будинку зруйновано 5 квартир, — відразу на трьох поверхах — 6, 7 та 8.

Повідомляється, що рятувальникам вдалося витягти дві людини.





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Нагадаємо, після першої ночі, 22 червня, у Києві та області була оголошена повітряна тривога. Місцева влада просила мешканців регіону перебувати в укритті.

У Повітряних силах ЗСУ попередили про застосування балістичного озброєння.

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