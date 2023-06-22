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На лівому березі Києва вибухнув газ: палає багатоповерхівка

22 червня 2023 04:16
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибух у Києві 22 червня
Зруйнована багатоповерхівка на Лівому березі Києва. Фото: ДСНС
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі, 22 червня, після відбою повітряної тривоги на лівому березі Києва стався вибух. Він був такої сили, що місцеві повідомляють про руйнування. За попередніми даними, стався витік газу. 

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.

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Вибух у Києві 22 червня 

Місцеві канали повідомляють, що близько 4 ранку стався вибух газу в одній із квартир багатоповерхівки. Внаслідок вибуху почалась пожежа, є значні руйнування. Рятувальники  шукають людей.

Вибух прокоментував глава КМВА Сергій Попко.

"Попередньо через витік газу стався вибух в багатоповерховому житловому будинку на двох поверхах, загорання на площі 150 м.кв. Пожежа ліквідовується. Проводиться пошук людей", — повідомив він.

Зруйнована багатоповерхівка на Лівому березі Києва. Фото: ДСНС

Попередні дані про руйнування

У ДСНС повідомили, що внаслідок вибуху у житловому будинку зруйновано 5 квартир, — відразу на трьох поверхах — 6, 7 та 8.

Повідомляється, що рятувальникам вдалося витягти дві людини.

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Нагадаємо, після першої ночі, 22 червня, у Києві та області була оголошена повітряна тривога. Місцева влада просила мешканців регіону перебувати в укритті.

У Повітряних силах ЗСУ попередили про застосування балістичного озброєння.

Також ми писали, що Голосіївський суд Києва обрав директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА запобіжний захід. Чиновник, який проходить у справі про загибель людей біля закритого укриття, відправився під цілодобовий домашній арешт.

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