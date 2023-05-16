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Взрыв в Киевском зоопарке: фото животных, снимающих стресс от пережитого

16 мая 2023 14:00
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Взрыв в Киевском зоопарке: фото животных, снимающих стресс от пережитого
Енот в зоопарке 16 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Во время вражеской ракетной атаки ночью 16 мая в Киевском зоопарке произошел взрыв. Об этом стало известно от мэра столицы Виталия Кличко, который сразу сообщил — никто не пострадал, но будут проводиться антистрессовые мероприятия с животными.

На месте происшествия побывал фотокорреспондент Новини.LIVE.

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Место взрыва

По словам мэра столицы Виталия Кличко, который первым сообщил о взрыве в зоопарке, попадание ракеты не принесло страшных последствий. Животные и сотрудники учреждения не пострадали. Также не было пожара. В результате взрыва повреждено озеленение.

"Нет воронки какой-то, просто ломаные ветки. Во время ливней и сильного ветра такое случается каждую неделю. К счастью, все упало в такое место, где ночью никого нет. На плитку, которая даже не разбилась. Обломки забрали правоохранители", — рассказали эксклюзивно для Новини.LIVE в пресс-службе Киевского зоопарка.

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Последствия взрыва в зоопарке Фото: Новини.LIVE
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Повреждены деревья в зоопарке в результате взрыва. Фото: Новини.LIVE
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Место взрыва в Киевском зоологическом парке. Фото: Новини.LIVE

По словам работников, ночью в зоопарке находились только охранники. Ни один из них не находился у места взрыва.

“В зоопарке ночью из людей находится только охрана. С ними все нормально. Попадение произошло, к счастью, в место, где никто не ходит. На плитку, которая даже не подралась” , — добавили в пресс-службе.

Київський зоопарк після ракетної атаки 16 травня
Фонтан, возле которого упали обломки. Фото: Новини.LIVE
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Вольер с хищными птицами. Фото: Новини.LIVE

Состояние животных

Никто из животных в результате взрыва не пострадал. Около эпицентра происшествия находились птицы, сыпи и грифы, а также еноты. Мэр Киева написал, что с ними будут проведены антистрессовые мероприятия, но работники говорят — Кличко преувеличивает, с животными все хорошо.

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Грифы, находившиеся у места взрыва в зоопарке. Фото: Новини.LIVE
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Енот, находившийся у эпицентра взрыва в зоопарке. Фото: Новини.LIVE

"Никаких психологов нет. Мэр немного преувеличивает об антистрессовых мерах. Но скажем так — животные, которые были рядом у места взрыва, получат одно антистрессовое мероприятие — усиленное питание лакомством. Потому что это животных очень унимает и успокаивает. Вот что грифам предложить, кроме мяса? Едят и чувствуют себя очень неплохо. Еноты то же самое" , — эксклюзивно сообщили в пресс-службе.

Київський зоопарк після ракетної атаки 16 травня
Гриф ест мясо в зоопарке. Фото: Новини.LIVE
  • Посетители зоопарка с утра 16 мая. Фото: Новини.LIVE
  • Атмосфера в зоопарке после взрыва. Фото: Новини.LIVE
  • Как выглядит Киевский зоопарк с утра 16 мая. Фото: Новини.LIVE
  • Столичный зоопарк, где произошел взрыв. Фото: Новини.LIVE
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Добавим, что сегодня в 10.00 зоопарк открылся в обычном режиме. Место "прилета" убрали, обломки ракеты забрали правоохранители.

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