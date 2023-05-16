Вибух у Київському зоопарку: фото тварин, які знімають стрес від пережитого

Єнот в зоопарку 16 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Під час ворожої ракетної атаки вночі 16 травня, в Київському зоопарку стався вибух. Про це стало відомо від мера столиці Віталія Кличка, який одразу повідомив — ніхто не постраждав, але будуть проводитися антистресові заходи з тваринами.

На місці події побував фотокореспондент Новини.LIVE.

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Місце вибуху

За словами мера столиці Віталія Кличка, який першим повідомив про вибух в зоопарку, влучання ракети не принесло страшних наслідків. Тварини та співробітники установи не постраждали. Також не було спалахів. Внаслідок вибуху пошкоджено озеленення.

"Нема вирви якоїсь, просто ламані гілки. Під час злив і сильного вітру таке трапляється кожен тиждень. На щастя, все впало в таке місце, де вночі нікого немає. На плитку, яка навіть не розбилася. Уламки забрали правоохоронці", — розповіли ексклюзивно для Новини.LIVE у пресслужбі Київського зоопарку.

Наслідки вибуху в зоопарку. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджені дерева в зоопарку внаслідок вибуху. Фото: Новини.LIVE

Місце вибуху у Київському зоологічному парку. Фото: Новини.LIVE

За словами працівників, вночі у зоопарку перебували лише охоронці. Жоден з них не був біля місця вибуху.

“В зоопарку вночі з людей перебуває лише охорона. З ними все нормально. Влучання відбулося, на щастя, в таке місце, де ніхто не ходить. На плитку, яка навіть не побилася”, — додали у пресслужбі.

Фонтан у зоопарку. Фото: Новини.LIVE

Вольєр з хижими птахами. Фото: Новини.LIVE

Стан тварин

Ніхто з тварин внаслідок вибуху не постраждав. Біля епіцентру події перебували птахи, сипи та грифи, а також єноти. Мер Києва написав, що з ними будуть проведені антистресові заходи, але працівники кажуть – Кличко перебільшує, з тваринами все добре.

Птахи, які перебували біля місця вибуху у зоопарку. Фото: Новини.LIVE

Єнот, який перебував біля епіцентру вибуху у зоопарку. Фото: Новини.LIVE

"Ніяких психологів нема. Мер трішки перебільшує про антистресові заходи. Але скажімо так — тварини, які були поруч біля місця вибуху, отримають один антистресовий захід — посилене харчування ласощами. Бо це тварин дуже вгамовує та заспокоює. От що грифам запропонувати, окрім м’яса? Їдять і почувають себе дуже непогано. Єноти те ж саме", — ексклюзивно повідомили у пресслужбі.

Гриф їсть м'ясо у зоопарку. Фото: Новини.LIVE

Відвідувачі зоопарку зранку 16 травня. Фото: Новини.LIVE

Атмосфера у зоопарку після вибуху. Фото: Новини.LIVE

Як виглядає Київський зоопарк зранку 16 травня. Фото: Новини.LIVE

Столичний зоопарк, в якому стався вибух. Фото: Новини.LIVE 1 / 4

Додамо, що сьогодні о 10:00 зоопарк відкрився у звичайному режимі. Місце "прильоту" прибрали, уламки ракети забрали правоохоронці.