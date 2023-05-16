Взрыв в столичном зоопарке: какие животные пострадали

Енот в Киевском зоопарке. Фото: Facebook Киевский зоологический парк

Во время ночных обстрелов Киева российскими силами произошло попадание обломков ракеты на территорию столичного зоопарка. Мэр Киева Виталий Кличко сразу сообщил о том, что повреждены только зеленые насаждения и заявил — с животными будут проведены антистрессовые мероприятия.

Какие животные оказались в эпицентре взрыва, Новини.LIVE эксклюзивно узнало у представителя пресс-службы Киевского зоопарка Богдана.

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"Взрыв произошел у фонтана, там зеленая зона, нет животных. Но те, кто рядом — в общем, птицы, в том числе сипы и грифы, а также еноты", — эксклюзивно рассказал представитель прессслужбы.

По его словам, животные чувствуют себя хорошо и уже готовы встречать посетителей. Зоопарк 16 мая открылся в обычном режиме в 10:00.

Работники говорят, что привычное общение с людьми пойдет животным на пользу, но из-за погодных условий сегодня ждут мало посетителей.

Напомним, в ночь на 16 мая тревога была объявлена практически по всей территории Украины. Противник пытался обстрелять Киев. По предварительной информации, на Киев, вероятно, были пуски ракет Х-47м2 "Кинжал" с северного направления, сообщают мониторинговые каналы.

Киев пережил восьмую воздушную атаку с начала мая. Эта атака стала уникальной с точки зрения плотности ракетных ударов, но большинство российских целей были сбиты.