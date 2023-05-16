Вибух у столичному зоопарку: які тварини постраждали

Вибух у Київському зоопарку: назвали тварин, які опинилися в епіцентрі
Під час нічного обстрілу Києва російськими силами сталося влучання уламків ракети на територію столичного зоопарку. Мер Києва Віталій Кличко одразу повідомив про те, що пошкоджено лише зелені насадження і заявив — з тваринами будуть проведені антистресові заходи.
Які тварини опинилися в епіцентрі вибуху, Новини.LIVE ексклюзивно дізналося в представника пресслужби Київського зоопарку Богдана.
"Вибух стався біля фонтана, там зелена зона, немає тварин. Але ті, хто поруч — загалом птахи, зокрема сипи та грифи, а також єноти", — ексклюзивно розповів представник пресслужби.
За його словами, тварини почуваються добре і вже готові зустрічати відвідувачів. Зоопарк 16 травня відкрився у звичному режимі, о 10:00.
Працівники кажуть, що звичне спілкування з людьми піде тваринам на користь, але через погодні умови сьогодні очікують мало відвідувачів.
Нагадаємо, в ніч на 16 травня тривогу було оголошено практично по всій території України. Противник намагався обстріляти Київ. За попередньою інформацією, на Київ, ймовірно, були пуски ракет Х-47м2 "Кинжал" із північного напрямку, повідомляють моніторингові канали.
Київ пережив восьму повітряну атаку з початку травня. Ця атака стала унікальною з точки зору щільності ракетних ударів, але більшість російських цілей були збиті.