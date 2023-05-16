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Вибух у Київському зоопарку: назвали тварин, які опинилися в епіцентрі

16 травня 2023 11:34
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Вибух у столичному зоопарку: які тварини постраждали
Єнот у Київському зоопарку. Фото: Facebook Київський зоологічний парк
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Під час нічного обстрілу Києва російськими силами сталося влучання уламків ракети на територію столичного зоопарку. Мер Києва Віталій Кличко одразу повідомив про те, що пошкоджено лише зелені насадження і заявив — з тваринами будуть проведені антистресові заходи. 

Які тварини опинилися в епіцентрі вибуху, Новини.LIVE ексклюзивно дізналося в представника пресслужби Київського зоопарку Богдана. 

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"Вибух стався біля фонтана, там зелена зона, немає тварин. Але ті, хто поруч — загалом птахи, зокрема сипи та грифи, а також єноти", — ексклюзивно розповів представник пресслужби. 

За його словами, тварини почуваються добре і вже готові зустрічати відвідувачів. Зоопарк 16 травня відкрився у звичному режимі, о 10:00.

Працівники кажуть, що звичне спілкування з людьми піде тваринам на користь, але через погодні умови сьогодні очікують мало відвідувачів. 

Нагадаємо, в ніч на 16 травня тривогу було оголошено практично по всій території України. Противник намагався обстріляти Київ. За попередньою інформацією, на Київ, ймовірно, були пуски ракет Х-47м2 "Кинжал" із північного напрямку, повідомляють моніторингові канали.

Київ пережив восьму повітряну атаку з початку травня. Ця атака стала унікальною з точки зору щільності ракетних ударів, але більшість російських цілей були збиті.

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