Игорь Гуменюк - адвокат объяснил мотивы своего подзащитного

Игорь Гуменюк. Фото: google

Адвокат Игоря Гуменюка Александр Свиридовский рассказал про момент взрыва в Шевченковском суде. По его словам, в момент взрыва он находился со своим подзащитным.

Об этом Свиридовский сообщил "Гратам".

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По словам Свиридовского, он был вместе со своим подзащитным и конвоем в канцелярии, когда произошла взрывная волна после заседания, в ходе которого Гуменюку было продлено содержание под стражей.

Он также отметил, что Гуменюк провел в исправительной колонии уже около 8 лет. С момента начала масштабного вторжения Гуменюк обращался с просьбой об освобождении, чтобы присоединиться к военным действиям, однако ему отказывали.

"Он хотел воевать, не единожды обращался. Но, видите, имеем, что имеем. У него уже года два как подавленное настроение", — выразился Свиридовский.

Однако, по его словам, никаких предпосылок для сегодняшнего инцидента не было. В суде Свиридовский утверждал, что Гуменюка следует освободить из-под стражи.

Напомним, что в среду, 5 июля в здании Шевченковского суда в Киеве прогремел взрыв. Игорь Гуменюк, который был обвинен в совершении теракта 31 августа 2015 года, взорвал три гранаты в конвойном помещении, затем захватил пистолет и взял конвоира в качестве заложника.