Ігор Гуменюк – адвокат пояснив мотиви свого підзахисного

Ігор Гуменюк. Фото: google

Адвокат Ігоря Гуменюка Олександр Свиридовський розповів про момент вибуху у Шевченківському суді. За його словами, у момент вибуху він перебував зі своїм підзахисним.

Про це Свиридовський повідомив "Ґратам".

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За словами Свиридовського, він був разом зі своїм підзахисним та конвоєм у канцелярії, коли сталася вибухова хвиля після засідання, під час якого Гуменюку було продовжено утримання під вартою.

Він також наголосив, що Гуменюк провів у виправній колонії вже близько 8 років. З моменту початку масштабного вторгнення Гуменюк звертався з проханням про звільнення, щоб приєднатися до військових дій, однак йому відмовляли.

"Він хотів воювати, не раз звертався. Але, бачите, маємо, що маємо. У нього вже років зо два як пригнічений настрій", — висловився Свиридовський.

Однак, за його словами, жодних передумов для сьогоднішнього інциденту не було. У суді Свиридовський стверджував, що Гуменюка слід звільнити з-під варти.

Нагадаємо, що в середу, 5 липня, у будівлі Шевченківського суду в Києві пролунав вибух. Ігор Гуменюк, якого звинуватили у здійсненні теракту 31 серпня 2015 року, підірвав три гранати в конвойному приміщенні, потім захопив пістолет і взяв конвоїра як заручника.