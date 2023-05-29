Взрывы в нескольких районах столицы: есть возгорание дома

Враг атакует Киев. Фото: REUTERS

Этой ночью враг снова атаковал Украину. Воздушная тревога распространилась по всей стране. Известны взрывы в Голосеевском и Святошинском районах столицы.

Об этом сообщает киевский городской голова Виталий Кличко в Теlegram.

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В Святошинском районе, где обломки упали на отселенное здание, спасатели сейчас ликвидируют пожар.

Известно также, что в Голосеевском районе столицы обломки рухнули в одном из дворов. Экстренные службы на месте. Информация еще уточняется.

Стало известно также о взрыве в Подольском районе столицы. Экстренные службы уехали на место.

По предварительной информации, в результате падения обломков произошло возгорание частного дома.

Также Кличко сообщил, что возле Киева есть сбивание ракеты. Работает ПВО.

Виталий Кличко просит соблюдать безопасность, находиться в укрытии.

Напомним, минувшей ночью враг в очередной раз атаковал столицу. Это была четырнадцатая воздушная атака на столицу с начала мая. Воздушная тревога звучала более 5 часов.

Как отмечают представители местных властей, это была самая большая с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу, а именно — баражирующими боеприпасами "Shahed".