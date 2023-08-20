Взрыв в помещении МВД вблизи Киева: погибли четыре человека

Ликвидация пожара в Киеве. Фото: ГСЧС

Из-за взрыва в одном из помещений МВД в Киевской области погибли четыре работника ГНИКЦ. Пожар в складском помещении произошел 19 августа.

Об этом сообщила представитель полиции Киевской области Ирина Прянишникова "Суспільному".

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Взрыв в помещении МВД в Киевской области

Вчера, 19 августа, недалеко от Киева прогремела серия взрывов, однако воздушная тревога в регионе не объявлялась. Местные жители рассказали, что слышали около 20 взрывов.

Как выяснилось, на территории Государственного научно-исследовательского экспертно криминалистического центра МВД в складском помещении возник пожар. Погибли четыре человека.

Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что причиной взрывов стала экспертиза взрывоопасных предметов работников ГНИКЦ, где произошла детонация.

Напомним, утром 19 августа во время воздушной тревоги в Чернигове раздался мощный взрыв. Российские оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ семеро погибших и 136 раненых. В сети показали момент "прилета".