Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Взрыв в помещении МВД вблизи Киева: погибли четыре человека arrow

Взрыв в помещении МВД вблизи Киева: погибли четыре человека

20 августа 2023 16:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Взрыв в помещении МВД вблизи Киева: погибли четыре человека
Ликвидация пожара в Киеве. Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Из-за взрыва в одном из помещений МВД в Киевской области погибли четыре работника ГНИКЦ. Пожар в складском помещении произошел 19 августа.

Об этом сообщила представитель полиции Киевской области Ирина Прянишникова "Суспільному".

Читайте также:

Взрыв в помещении МВД в Киевской области

Вчера, 19 августа, недалеко от Киева прогремела серия взрывов, однако воздушная тревога в регионе не объявлялась. Местные жители рассказали, что слышали около 20 взрывов.

Как выяснилось, на территории Государственного научно-исследовательского экспертно криминалистического центра МВД в складском помещении возник пожар. Погибли четыре человека.

Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что причиной взрывов стала экспертиза взрывоопасных предметов работников ГНИКЦ, где произошла детонация.

Напомним, утром 19 августа во время воздушной тревоги в Чернигове раздался мощный взрыв. Российские оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ семеро погибших и 136 раненых. В сети показали момент "прилета".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

None

"Наша справа". Скандальные ДТП

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз