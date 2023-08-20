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Вибух у приміщенні МВС поблизу Києва: загинули четверо людей

20 серпня 2023 16:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Вибух у приміщенні МВС поблизу Києва: загинули четверо людей
Ліквідація пожежі в Києві. Фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Через вибух в одному із приміщень МВС на Київщині загинули чотири працівники ДНДКЦ. Пожежа у складському приміщені трапилася 19 серпня.

Про це повідомила речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова "Суспільному"

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Вибух у приміщені МВС на Київщині

Вчора, 19 серпня, неподалік Києва прогриміла серія вибухів, однак повітряна тривога в регіоні не оголошувалася. Місцеві жителі розповіли, що чули близько 20 вибухів. 

Як з'ясувалося, на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у складському приміщенні виникла пожежа. Загинули четверо людей. 

Очільник МВС Ігор Клименко розповів, що причиною вибухів стала експертиза вибухонебезпечних предметів працівників ДНДКЦ, де відбулася детонація. 

Нагадаємо, вранці 19 серпня під час повітряної тривоги у Чернігові пролунав потужний вибух.  Російські окупанти вдарили по центру Чернігова. В результаті атаки РФ є семеро загиблих та 136 поранених. У мережі показали момент "прильоту".

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