Взрывы на Киевщине 20 сентября - что известно

Взрывы на Киевщине — граждан просят находиться в укрытиях
Дата публикации 20 сентября 2025 15:40
Антидроновое ружье. Фото: УНИАН
Во время воздушной тревоги в Киевской области прогремели взрывы. В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
Что известно о взрывах в Киевской области
Отмечается, что в области работают силы противовоздушной обороны.
"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", — говорится в сообщении.
Также граждан просят соблюдать информационную тишину — не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.
Напомним, взрывы также прогремели на Полтавщине. Область также атаковали дроны.
А в ночь на 20 сентября РФ атаковала Днепр ракетой и дронами. Уже известно о 30 раненых.
