Взрывы на Киевщине 20 сентября - что известно

Антидроновое ружье. Фото: УНИАН

Во время воздушной тревоги в Киевской области прогремели взрывы. В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

Реклама

Читайте также:

Сообщение КМВА. Фото: скриншот

Что известно о взрывах в Киевской области

Отмечается, что в области работают силы противовоздушной обороны.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", — говорится в сообщении.

Также граждан просят соблюдать информационную тишину — не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.

Напомним, взрывы также прогремели на Полтавщине. Область также атаковали дроны.

А в ночь на 20 сентября РФ атаковала Днепр ракетой и дронами. Уже известно о 30 раненых.