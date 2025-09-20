Відео
Головна Київ Вибухи на Київщині — громадян просять перебувати в укриттях

Вибухи на Київщині — громадян просять перебувати в укриттях

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 15:40
Вибухи на Київщині 20 вересня - що відомо
Антидронова рушниця. Фото: УНІАН

Під час повітряної тривоги у Київській області пролунали вибухи. У повітряному просторі зафіксовано БпЛА.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Допис КМВА. Фото: скриншот

Що відомо про вибухи на Київщині

Зазначається, що в області працюють сили протиповітряної оборони.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", — йдеться в повідомленні.

Також громадян просять дотримуватись інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу українських захисників.

Нагадаємо, вибухи також прогриміли на Полтавщині. Область також атакували дрони.

А у ніч на 20 вересня РФ атакувала Дніпро ракетою та дронами. Вже відомо про 30 поранених.

Автор:
Іванна Чайка
