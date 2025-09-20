Вибухи на Київщині 20 вересня - що відомо

Вибухи на Київщині — громадян просять перебувати в укриттях
Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 15:40
Антидронова рушниця. Фото: УНІАН
Під час повітряної тривоги у Київській області пролунали вибухи. У повітряному просторі зафіксовано БпЛА.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
Реклама
Читайте також:
Що відомо про вибухи на Київщині
Зазначається, що в області працюють сили протиповітряної оборони.
"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", — йдеться в повідомленні.
Також громадян просять дотримуватись інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу українських захисників.
Нагадаємо, вибухи також прогриміли на Полтавщині. Область також атакували дрони.
А у ніч на 20 вересня РФ атакувала Дніпро ракетою та дронами. Вже відомо про 30 поранених.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама