Взрывы в Киеве: Кличко сообщил первые подробности
В Киеве во время дроновой атаки прогремели взрывы. По предварительной информации, взрывы были в Облонском и Святошинском районах.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
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Что известно
Мэр Киева сообщил, что на места, где произошли взрывы, направляются работники экстренных служб.
"Взрывы в столице, предварительно — в Оболонском и Святошинском районах. Все службы следуют на место", — написал Кличко.
Больше подробностей столичный городской голова обещает сообщить вскоре.
Кличко сообщил, что в Святошинском районе горит помещение магазина.
"Информацию о пострадавших уточняем", — добавил он.
Киевская областная военная администрация напомнила, что воздушная тревога продолжается и призвала жителей региона оставаться в укрытиях.
Напомним, в ряде областей Украины вечером в понедельник, 27 марта, объявлена воздушная тревога. Мониторинговые группы сообщили, что в Черниговской области зафиксированы вражеские дроны, которые летят в сторону Киевщины.
В Киевской области после новостей об атаке дронов прогремели взрывы. Власти региона сообщают о работе противовоздушной обороны.
Воздушная тревога распространяется по областям Украины. Вражеские дроны-камикадзе фиксируются на Киевщине и еще в ряде областей.