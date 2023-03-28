Взрывы в Киеве: Кличко сообщил первые подробности

Россияне атаковали Киев дронами

В Киеве во время дроновой атаки прогремели взрывы. По предварительной информации, взрывы были в Облонском и Святошинском районах.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Что известно

Мэр Киева сообщил, что на места, где произошли взрывы, направляются работники экстренных служб.

"Взрывы в столице, предварительно — в Оболонском и Святошинском районах. Все службы следуют на место", — написал Кличко.

Больше подробностей столичный городской голова обещает сообщить вскоре.

Кличко сообщил, что в Святошинском районе горит помещение магазина.

"Информацию о пострадавших уточняем", — добавил он.

Киевская областная военная администрация напомнила, что воздушная тревога продолжается и призвала жителей региона оставаться в укрытиях.

Напомним, в ряде областей Украины вечером в понедельник, 27 марта, объявлена воздушная тревога. Мониторинговые группы сообщили, что в Черниговской области зафиксированы вражеские дроны, которые летят в сторону Киевщины.

В Киевской области после новостей об атаке дронов прогремели взрывы. Власти региона сообщают о работе противовоздушной обороны.

Воздушная тревога распространяется по областям Украины. Вражеские дроны-камикадзе фиксируются на Киевщине и еще в ряде областей.