Вибухи у Києві: Кличко повідомив перші подробиці

Росіяни атакували Київ дронами

У Києві під час дронової атаки прогриміли вибухи. За попередньою інформацією – вибухи були у Облонському та Святошинському районах.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Що відомо

Мер Києва повідомив, що на місця, де сталися вибухи, прямують працівники екстрених служб.

"Вибухи в столиці, попередньо — в Оболонському та Святошинському районах. Всі служби слідують на місце", - написав Кличко.

Більше подробиць столичний міський голова обіцяє повідомити згодом.

Кличко повідомив, що у Святошинському районі палає приміщення магазину.

"Інформацію щодо потерпілих уточнюємо", — додав він.

Київська обласна військова адміністрація нагадала, що повітряна тривога триває та закликала жителів регіону залишатися в укриттях.

Нагадаємо, у низці областей України ввечері в понеділок, 27 березня, оголошено повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомили, що на Чернігівщині зафіксовано ворожі дрони, які летять у бік Київщини.

У Київській області після новин про атаку дронів прогриміли вибухи. Влада регіону повідомляє про роботу протиповітряної оборони.

Ворожі дрони-камікадзе фіксуються на Київщині та ще в низці областей.