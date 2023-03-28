Вибухи у Києві: Кличко повідомив перші подробиці
У Києві під час дронової атаки прогриміли вибухи. За попередньою інформацією – вибухи були у Облонському та Святошинському районах.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
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Що відомо
Мер Києва повідомив, що на місця, де сталися вибухи, прямують працівники екстрених служб.
"Вибухи в столиці, попередньо — в Оболонському та Святошинському районах. Всі служби слідують на місце", - написав Кличко.
Більше подробиць столичний міський голова обіцяє повідомити згодом.
Кличко повідомив, що у Святошинському районі палає приміщення магазину.
"Інформацію щодо потерпілих уточнюємо", — додав він.
Київська обласна військова адміністрація нагадала, що повітряна тривога триває та закликала жителів регіону залишатися в укриттях.
Нагадаємо, у низці областей України ввечері в понеділок, 27 березня, оголошено повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомили, що на Чернігівщині зафіксовано ворожі дрони, які летять у бік Київщини.
У Київській області після новин про атаку дронів прогриміли вибухи. Влада регіону повідомляє про роботу протиповітряної оборони.
Ворожі дрони-камікадзе фіксуються на Київщині та ще в низці областей.