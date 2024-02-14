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Взрывы в Киевской области — власти призывают не беспокоиться

14 февраля 2024 13:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Взрывы в Киевской области — власти призывают не беспокоиться
Взрывы в регионе. Иллюстративное фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киевской области в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы во вторник, 14 февраля. Поэтому местных жителей призывают сохранять спокойствие из-за возможных громких взрывов.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

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Взрывы в Киевской области 14 февраля

"В пригороде столицы может быть громко. Это работают наши саперы. Сегодня в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы", — предупредили в сообщении.

Однако в КГВА попросили жителей Киевщины сохранять спокойствие, а в случае сигнала воздушной тревоги призвали направляться в укрытия.

ликвидация мин в Киевской области
Скриншот сообщения из Telegram КГВА

Напомним, ранее Дания передала нашей стране систему, благодаря которой можно обнаруживать взрывоопасные предметы в воде на глубине до 10 метров.

Также спасатели показали ликвидацию боевой части российской ракеты, которая не взорвалась на одной из улиц Святошинского района Киева.

Киев
взрыв
Киевская область
мины
разминирование
война в Украине

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