Взрывы в Киевской области — власти призывают не беспокоиться

Взрывы в регионе. Иллюстративное фото: УНИАН

В Киевской области в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы во вторник, 14 февраля. Поэтому местных жителей призывают сохранять спокойствие из-за возможных громких взрывов.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

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Взрывы в Киевской области 14 февраля

"В пригороде столицы может быть громко. Это работают наши саперы. Сегодня в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы", — предупредили в сообщении.

Однако в КГВА попросили жителей Киевщины сохранять спокойствие, а в случае сигнала воздушной тревоги призвали направляться в укрытия.

Скриншот сообщения из Telegram КГВА

Напомним, ранее Дания передала нашей стране систему, благодаря которой можно обнаруживать взрывоопасные предметы в воде на глубине до 10 метров.

Также спасатели показали ликвидацию боевой части российской ракеты, которая не взорвалась на одной из улиц Святошинского района Киева.