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Вибухи у Київській області — влада закликає не турбуватись

14 лютого 2024 13:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Вибухи у Київській області — влада закликає не турбуватись
Вибухи в регіоні. Ілюстративне фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Київщині у Вишгородському районі будуть ліквідовувати вибухонебезпечні предмети у вівторок, 14 лютого. Тому місцевих жителів закликають зберігати спокій через можливі гучні вибухи.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

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"У передмісті столиці може бути гучно. Це працюють наші сапери. Сьогодні, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", — попередили в повідомленні.

Проте в КМВА попросили мешканців Київщини зберігати спокій, а в разі сигналу повітряної тривоги закликали прямувати до укриттів.

ліквідація мін на Київщині
Скриншот допису з Telegram КМВА

Нагадаємо, раніше Данія передала нашій країні систему, завдяки якій можна виявляти вибухонебезпечні предмети у воді на глибині до 10 метрів. 

Також рятувальники показали ліквідацію бойової частини російської ракети, яка не вибухнула на одній із вулиці Святошинського району Києва. 

Київ
вибух
Київська область
міни
розмінування
війна в Україні

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