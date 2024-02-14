Вибухи у Київській області — влада закликає не турбуватись
На Київщині у Вишгородському районі будуть ліквідовувати вибухонебезпечні предмети у вівторок, 14 лютого. Тому місцевих жителів закликають зберігати спокій через можливі гучні вибухи.
Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.
Вибухи на Київщині 14 лютого
"У передмісті столиці може бути гучно. Це працюють наші сапери. Сьогодні, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", — попередили в повідомленні.
Проте в КМВА попросили мешканців Київщини зберігати спокій, а в разі сигналу повітряної тривоги закликали прямувати до укриттів.
Нагадаємо, раніше Данія передала нашій країні систему, завдяки якій можна виявляти вибухонебезпечні предмети у воді на глибині до 10 метрів.
Також рятувальники показали ліквідацію бойової частини російської ракети, яка не вибухнула на одній із вулиці Святошинського району Києва.
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