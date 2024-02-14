Вибухи у Київській області — влада закликає не турбуватись

Вибухи в регіоні. Ілюстративне фото: УНІАН

На Київщині у Вишгородському районі будуть ліквідовувати вибухонебезпечні предмети у вівторок, 14 лютого. Тому місцевих жителів закликають зберігати спокій через можливі гучні вибухи.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

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Вибухи на Київщині 14 лютого

"У передмісті столиці може бути гучно. Це працюють наші сапери. Сьогодні, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", — попередили в повідомленні.

Проте в КМВА попросили мешканців Київщини зберігати спокій, а в разі сигналу повітряної тривоги закликали прямувати до укриттів.

Скриншот допису з Telegram КМВА

Нагадаємо, раніше Данія передала нашій країні систему, завдяки якій можна виявляти вибухонебезпечні предмети у воді на глибині до 10 метрів.

Також рятувальники показали ліквідацію бойової частини російської ракети, яка не вибухнула на одній із вулиці Святошинського району Києва.