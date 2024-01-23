Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Рятувальники показали, як знищують ракету, якою РФ вранці гатила по Києву arrow

Рятувальники показали, як знищують ракету, якою РФ вранці гатила по Києву

23 січня 2024 16:12
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Рятувальники показали, як знищують ракету, якою РФ вранці гатила по Києву
Рятувальники на місці обстрілу. Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Спеціалісти Державної служби з надзвичайних ситуацій показали, як ліквідують бойову частину ворожої ракети Х-101. Сьогодні, 23 січня, внаслідок ворожого обстрілу, ракета впала на одній з вулиць Святошинського району столиці.

Відео роботи саперів показали в ДСНС.

Читайте також:

Сапери ДСНС завершили роботу з ракетою 

В операції по ліквідації небезпечного боєзапасу взяли участь піротехніки Мобільного рятувального центру ДСНС України. На даний момент саме вони займаються ліквідацією наслідків обстрілу столиці у Святошинському районі.

Варто звернути увагу, що сапери цього підрозділу не лише ліквідували бойову частину ракети, яка була загрозою для життя кияк, але і зібрали багато ракетних уламків, які не представляли загрози.  

"Знайдено бойову частину ракети Х-101 та безпечно вилучено. За іншою адресою  сапери вилучили уламки ракети, що не становили жодної загрози", — розповіли в ДСНС.

ракета
Сапери працюють з ворожим снарядом. Фото: ДСНС
ракета
Працівники ДСНС вантажать снаряд. Фото: ДСНС
ракета
Працівники ДСНС зі снарядом. Фото: ДСНС 

Нагадаємо, російські загарбники завдали масованого удару по Україні 23 січня. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що російські окупанти завдали комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Загалом загарбники випустили 41 повітряну ціль, а сили ППО знищили 21 ракету.

Внаслідок атаки в Києві постраждали 22 особи. У кількох районах міста є ворожі уламки, які впали, що спричинило пожежу приміщень, будинків, автомобілів. У багатоповерхівках вибито вікна.

Київ
війна
ДСНС
Україна
ракета

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі