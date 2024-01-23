Рятувальники показали, як знищують ракету, якою РФ вранці гатила по Києву

Рятувальники на місці обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Спеціалісти Державної служби з надзвичайних ситуацій показали, як ліквідують бойову частину ворожої ракети Х-101. Сьогодні, 23 січня, внаслідок ворожого обстрілу, ракета впала на одній з вулиць Святошинського району столиці.

Відео роботи саперів показали в ДСНС.

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В операції по ліквідації небезпечного боєзапасу взяли участь піротехніки Мобільного рятувального центру ДСНС України. На даний момент саме вони займаються ліквідацією наслідків обстрілу столиці у Святошинському районі.

Варто звернути увагу, що сапери цього підрозділу не лише ліквідували бойову частину ракети, яка була загрозою для життя кияк, але і зібрали багато ракетних уламків, які не представляли загрози.

"Знайдено бойову частину ракети Х-101 та безпечно вилучено. За іншою адресою сапери вилучили уламки ракети, що не становили жодної загрози", — розповіли в ДСНС.

Сапери працюють з ворожим снарядом. Фото: ДСНС

Працівники ДСНС вантажать снаряд. Фото: ДСНС

Працівники ДСНС зі снарядом. Фото: ДСНС

Нагадаємо, російські загарбники завдали масованого удару по Україні 23 січня. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що російські окупанти завдали комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Загалом загарбники випустили 41 повітряну ціль, а сили ППО знищили 21 ракету.

Внаслідок атаки в Києві постраждали 22 особи. У кількох районах міста є ворожі уламки, які впали, що спричинило пожежу приміщень, будинків, автомобілів. У багатоповерхівках вибито вікна.