Взрывы в Киевской области - в ОВА обратились к жителям региона
Взрывы в Киевской области сейчас, 19 декабря, раздаются во время воздушной тревоги в области. Однако эти звуки являются результатом работы сил ПВО. Атака вражеских беспилотников продолжается.
Об этом сообщает Киевская ОВА .
В Киевской ОВО призывают не снимать работу сил ПВО, работающих сейчас над уничтожением вражеских беспилотников. Таким образом, местные жители могут слышать звуки взрывов в Киевской области.
"В области работает ПВО. Ни в коем случае не производите фото- и видеофиксацию работы нашей ПВО, сбивание воздушных целей и их падение" , — говорится в сообщении.
Воздушная тревога охватила север и юг. В опасности Житомирская, Киевская и Черниговская, Николаевская, Херсонская и Днепропетровская.
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