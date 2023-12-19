Взрывы в Киевской области - в ОВА обратились к жителям региона

Дым поднимается после взрыва в ночном городе. Фото:

Взрывы в Киевской области сейчас, 19 декабря, раздаются во время воздушной тревоги в области. Однако эти звуки являются результатом работы сил ПВО. Атака вражеских беспилотников продолжается.

Об этом сообщает Киевская ОВА .

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В Киевской ОВО призывают не снимать работу сил ПВО, работающих сейчас над уничтожением вражеских беспилотников. Таким образом, местные жители могут слышать звуки взрывов в Киевской области.

"В области работает ПВО. Ни в коем случае не производите фото- и видеофиксацию работы нашей ПВО, сбивание воздушных целей и их падение" , — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения по телеграмм-каналу Киевской ОВА

Воздушная тревога охватила север и юг. В опасности Житомирская, Киевская и Черниговская, Николаевская, Херсонская и Днепропетровская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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