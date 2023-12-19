Вибухи в Київській області — в ОВА звернулися до мешканців регіону
Вибухи в Київській області зараз, 19 грудня, лунають під час повітряної тривоги в області. Однак ці звуки є наслідком роботи сил ППО. Атака ворожих безпілотників триває.
Про це повідомляє Київська ОВА.
У Київській ОВА закликають не знімати роботу сил ППО, які наразі працюють над знищенням ворожих безпілотників. Таким чином місцеві жителі можуть чути звуки вибухів у Київській області.
"В області працює ППО. У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи нашої ППО, збиття повітряних цілей та їхнього падіння", — йдеться в повідомленні.
Повітряна тривога наразі охопила північ та південь. У небезпеці Житомирська, Київська й Чернігівська, а також Миколаївська, Херсонська й Дніпропетровська.
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