Вибухи в Київській області — в ОВА звернулися до мешканців регіону

Дим підіймається після вибуху в нічному місті. Фото:

Вибухи в Київській області зараз, 19 грудня, лунають під час повітряної тривоги в області. Однак ці звуки є наслідком роботи сил ППО. Атака ворожих безпілотників триває.

Про це повідомляє Київська ОВА.

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У Київській ОВА закликають не знімати роботу сил ППО, які наразі працюють над знищенням ворожих безпілотників. Таким чином місцеві жителі можуть чути звуки вибухів у Київській області.

"В області працює ППО. У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи нашої ППО, збиття повітряних цілей та їхнього падіння", — йдеться в повідомленні.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Київської ОВА

Повітряна тривога наразі охопила північ та південь. У небезпеці Житомирська, Київська й Чернігівська, а також Миколаївська, Херсонська й Дніпропетровська.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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