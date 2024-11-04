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От осени не убежать — прогноз погоды в Киеве на завтра

4 ноября 2024 22:01
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Киеве 5 ноября 2024 года
Люди гуляют по осеннему парку. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Киеве 5 ноября для киевлян и гостей города будет обнадеживающий, но теплую одежду уже не нужно далеко прятать. Осадков в этот день не ожидается, впрочем температура воздуха не порадует слишком высокими показателями.

Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщается на странице Укргидрометцентра в Facebook.

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Погода в Киеве 5 ноября

Прогнозируется облачная погода с дневной температурой около +7°C, а ночью температура снизится до -3°C. Влажность воздуха составит около 51%, а скорость ветра – до 18 км/ч. Солнечная активность будет минимальной.

На 5 ноября в Киеве вероятность осадков очень низкая, потому дождь или снег не ожидаются.

В Киевской области 5 ноября ожидается прохладная, но относительно ясная погода. Днем температура составит около +6°C, а ночью снизится до -3°C. В течение дня небольшие облачные периоды, но осадки не прогнозируются. Ветер будет слабым до умеренного, со скоростью около 5 м/с, преимущественно с северного направления. Общая влажность воздуха будет невысокой, что создаст комфортные условия для пребывания на улице.

Таким образом, погода будет благоприятна для любых планов на открытом воздухе, поскольку дождь или снег не предполагаются.

Прогноз погоды 5 ноября.
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Как ранее сообщалось, в Саудовской Аравии засыпало снегом пустыню. В сети обнародовали шокирующие кадры.

Напомним, мощная стихия уже наделала беды в Киеве и области, ураган срывал крыши домов и валил деревья.

осень погода прогноз погоды Киев дождь

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