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Від осені не втекти — прогноз погоди у Києві на завтра

4 листопада 2024 22:01
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди у Києві 5 листопада 2024 року
Люди гуляють по осінньому парку. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди у Києві 5 листопада для киян та гостей міста є обнадійливим, але теплий одяг вже не потрібно далеко ховати. Опадів у цей день не передбачається, втім температура повітря не порадує надто високими показниками.

Про це у понеділок, 4 листопада, повідомляється на сторінці Укргідрометцентру у Facebook.

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Погода у Києві 5 листопада

Прогнозується хмарна погода з денною температурою близько +7 °C, а вночі температура знизиться до -3 °C. Вологість повітря складе близько 51%, а швидкість вітру — до 18 км/год. Сонячна активність буде мінімальною.

На 5 листопада в Києві ймовірність опадів дуже низька, тому дощ або сніг не очікуються.

У Київській області 5 листопада очікується прохолодна, але відносно ясна погода. Денна температура становитиме близько +6 °C, а вночі знизиться до -3 °C. Протягом дня можливі невеликі хмарні періоди, але опади не прогнозуються. Вітер буде слабким до помірного, зі швидкістю приблизно 5 м/с, переважно з північного напрямку. Загальна вологість повітря буде невисокою, що створюватиме комфортні умови для перебування на вулиці.

Таким чином, погода буде сприятливою для будь-яких планів на відкритому повітрі, оскільки дощ чи сніг не передбачаються.

Прогноз погоди 5 листопада
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Як раніше ми повідомляли, у Саудівській Аравії засипало снігом пустелю. У мережі оприлюднили шокуючі кадри.

Нагадаємо, потужна стихія вже наробила лиха у Києві та області, буревій зривав дахи будинків та валив дерева.

осінь погода прогноз погоди Київ дощ

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