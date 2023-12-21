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Выдала себя за умершую, чтобы завладеть квартирой — в Киеве будут судить мошенницу

21 декабря 2023 13:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Выдала себя за умершую, чтобы завладеть квартирой — в Киеве будут судить мошенницу
Ключи от квартиры в руках. Фото иллюстративное: из открытых источников
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве будут судить злоумышленницу, которая выдавала себя за умершую для того, чтобы присвоить квартиру. Ей грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Сообщается, что женщина принадлежала к преступной группе, которая подделывала документы, чтобы завладеть чужим жилищем.

"Участники группы подыскивали лиц из малозащищенных слоев населения, одиноких пенсионеров, а также психически больных. После этого подделывали документы на их имущество и осуществляли его незаконную перерегистрацию на подставных лиц", — говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось задержать одну из участников преступной группы. Так, женщина пыталась завладеть квартирой на Оболонском проспекте в Киеве. Как известно, владелица дома умерла еще в 2021 году.

Злоумышленники сделали фиктивные документы на эту квартиру и пытались продать ее почти за 700 тысяч гривен.

Сколько грозит фигурантке

Так, правоохранители задержали злоумышленницу. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет.

Напомним, недавно в Киеве мошенники провернули жилую аферу на миллион долларов, во время которой переоформили 16 квартир киевлян своим родственникам. Среди подозреваемых — адвокаты, нотариусы, государственный регистратор и гражданские лица.

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