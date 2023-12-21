Видала себе за померлу, щоб заволодіти квартирою — у Києві судитимуть шахрайку

Ключі від квартири в руках. Фото ілюстративне: з відкритих джерел

У Києві судитимуть зловмисницю, яка видавала себе за померлу особу для того, щоб привласнити квартиру. Їй загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Жінка видавала себе за померлу, щоб заволодіти квартирою

Повідомляється, що жінка належала до злочинної групи, які підроблювали документи, щоб заволодіти чужим помешканням.

"Учасники групи підшукували осіб з малозахищених верств населення, самотніх пенсіонерів, а також психічно хворих осіб. Після цього підробляли документи на їхнє майно та здійснювали його незаконну перереєстрацію на підставних осіб", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронцям вдалося затримати одну з учасниць злочинної групи. Так, жінка намагалася заволодіти квартирою на Оболонському проспекті в Києві. Як відомо, власниця оселі померла ще у 2021 році.

Зловмисники зробили фіктивні документи на цю квартиру та намагалися продати її за майже 700 тисяч гривень.

Скільки загрожує фігурантці

Так, правоохоронці затримали зловмисницю. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, нещодавно у Києві шахраї провернули житлову аферу на мільйон доларів, під час якої переоформили 16 квартир киян на своїх родичів. Серед підозрюваних — адвокати, нотаріуси, державний реєстратор і цивільні особи.