Житлова афера на мільйон доларів — у Києві викрили учасників-злочинців

Ключі від квартири в руках. Фото ілюстративне: прокуратура Києва

У Києві шахраї провернули житлову аферу на мільйон доларів, під час якої переоформили 16 квартир киян на своїх родичів. Серед підозрюваних — адвокати, нотаріуси, державний реєстратор і цивільні особи.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Як повідомляється, потерпілі взяли кредит в одній з фінансових установ для того, щоб придбати квартиру.

"Щоб провернути злочинну схему, аферисти зареєстрували комерційну структуру. У процесі ліквідації банку товариство викупило залишки за кредитними договорами та повинно було сповістити громадян про це, а також про нові графіки та строки погашення кредиту. Втім, замість цього упродовж кількох днів з дня придбання права вимоги за кредитними договорами переоформили квартири на родичів", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці пояснюють, зловмисники зробили фіктивні документи для того, щоб створити вигляд, що потерпілих було дійсно повідомлено у законний спосіб. Таким чином деякі громадяни отримали листи, в яких їм пропонували виплатити 1,5 мільйона гривень замість залишку боргу в 200 тисяч гривень.

"Для пришвидшення процесу заволодіння майном учасники злочинної організації намагалися силою виселити реальних власників квартир. Вони чекали, поки ті будуть виходити з помешкання, або за їх відсутності вдиралися в оселю та змінювали замки. Окрім того, підселяли так званих квартирантів", — додають у поліції.

Хто брав участь в афері

Зрештою, у злочинній схемі брали участь керівник комерційної структури, адвокат, сім нотаріусів, державний реєстратор, приватний виконавець та, власне, цивільні особи, на яких переоформили житло. Вони незаконно привласнили собі 16 квартир киян. Загальна сума майна — понад мільйон доларів. Серед потерпілих — військові, особи літнього віку та неповнолітні.

Як відомо, організатора афери затримали. Йому та ще 12 учасникам повідомили про підозру.

"Лідеру угруповання та одному з його учасників, який забезпечував силове захоплення об’єктів нерухомості, взято під варту, іншим — грошові застави та домашній арешт", — додають у поліції.

Затримання учасників афери. Фото: Національна поліція

Затримання учасників афери. Фото: Національна поліція

Нагадаємо, у Гостомельській громаді на Київщині виявили близько 100 осель, які залишаються пошкодженими внаслідок збройної агресії РФ. Сума пошкоджень у період 2022 та 2023 років сягає понад 21 мільйон гривень.