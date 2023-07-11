Выдавали себя за полицейских и грабили: в Киеве разоблачена преступная группа

Один из задержанных подозреваемых. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве Печерская окружная прокуратура сообщила о подозрении пяти участников преступной группы. Мужчины выдавали себя за полицейских совершали разбойные нападения, а также совершали другие тяжкие и особо тяжкие преступления (ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 186, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 353, ч. 4 ст.187 УК Украины).

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Притворялись полицейскими и грабили

По данным следствия, под предлогом закупки наркотических средств злоумышленники назначили встречу киевлянину.

"Во время встречи, выдавая себя за сотрудников полиции и запугивая мужчину уголовной ответственностью, они заставили его оплатить им почти 500 тыс. грн", — говорят следователи.

В Киеве прокуратура разоблачила преступную группу, которая притворялась полицейскими. Фото: Киевская городская прокуратура

Также участники группы с целью наживы совершили нападение на другого мужчину.

"Злоумышленники нанесли потерпевшему многочисленные удары и отобрали ключи от квартиры. В дальнейшем, угрожая применением огнестрельного оружия, похитили из квартиры мужа ценные вещи", — говорится в сообщении.

Наказание злоумышленникам

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.

Проверяется причастность фигурантов к совершению других преступлений на территории столицы.

Напомним, ранее мы писали, что Киевская областная прокуратура обратилась в суд по взысканию штрафа с одного из подрядчиков, не доставившего систему оповещения в сельский совет. Речь идет о сумме в размере 369 тыс. грн штрафных санкций.