На Київщині в одне із сіл "забули" привезти системи оповіщення
Київська обласна прокуратура звернулась до суду щодо стягнення штрафу з одного з підрядників, який не доставив систему оповіщення в сільську раду. Йдеться про суму в розмірі 369 тис. грн штрафних санкцій.
Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.
"Забули" про систему оповіщення
За даними слідства, Фастівська окружна прокуратура встановила, що під час проведення закупівель Гатненська сільська рада уклала договір з товариством на закупівлю системи оповіщення населення.
Однак ТОВ не виконало умови договору і не поставило обладнання сільській раді впродовж визначеного терміну.
"Системи оповіщення — це безпека мешканців громади. Через неї лунають сигнали повітряної тривоги, а також інформується населення про виникнення надзвичайних ситуацій. Їх відсутність або незадовільний стан можуть поставити під загрозу життя та здоров’я громадян", — йдеться в повідомленні.
Чи буде покарання горе-підряднику
Враховуючи невиконання відповідачем обов’язку в частині поставки товару, прокуратура пред’явила позов про стягнення на користь територіальної громади штрафних санкцій на загальну суму 369 тис. грн.
Справа розглядається в Господарському суді міста Києва.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Київська міська прокуратура викрила злочинну схему розкрадання бюджетних коштів на ремонті ліфтів. Підозру висунуто керівникам ідприємства "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція" та підрядної фірми.