На Київщині в одне із сіл "забули" привезти системи оповіщення

Система оповіщення населення. Фото: google.com

Київська обласна прокуратура звернулась до суду щодо стягнення штрафу з одного з підрядників, який не доставив систему оповіщення в сільську раду. Йдеться про суму в розмірі 369 тис. грн штрафних санкцій.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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За даними слідства, Фастівська окружна прокуратура встановила, що під час проведення закупівель Гатненська сільська рада уклала договір з товариством на закупівлю системи оповіщення населення.

Однак ТОВ не виконало умови договору і не поставило обладнання сільській раді впродовж визначеного терміну.

"Системи оповіщення — це безпека мешканців громади. Через неї лунають сигнали повітряної тривоги, а також інформується населення про виникнення надзвичайних ситуацій. Їх відсутність або незадовільний стан можуть поставити під загрозу життя та здоров’я громадян", — йдеться в повідомленні.

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Враховуючи невиконання відповідачем обов’язку в частині поставки товару, прокуратура пред’явила позов про стягнення на користь територіальної громади штрафних санкцій на загальну суму 369 тис. грн.

Справа розглядається в Господарському суді міста Києва.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Київська міська прокуратура викрила злочинну схему розкрадання бюджетних коштів на ремонті ліфтів. Підозру висунуто керівникам ідприємства "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція" та підрядної фірми.