Развозили кокаин в комендантский час в военной форме — в Киеве задержали наркоторговцев
В Киеве полиция задержала четырех человек, которые под видом военнослужащих занимались распространением кокаина во время комендантского часа. Им грозит до 10 лет тюрьмы.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в субботу, 25 мая.
Задержание наркоторговцев в Киеве
Печерская окружная прокуратура Киева объявила подозрение наркоторговцам по факту незаконного хранения и торговли наркотиками.
По информации следствия, с февраля по май 2024 года эта группа принимала заказы на кокаин. В светлое время суток клиенты могли лично забирать наркотики, но в ночное время, когда действовал комендантский час, преступники доставляли кокаин сами. Они одевались в военную форму и, находясь на блокпостах, выдавали себя за резервистов, показывая поддельные документы от воинской части. Стоимость одного грамма кокаина составляла около 300 долларов.
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Задержанный наркоторговец. Фото: Киевская городская прокуратура
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Задержанный наркоторговец. Фото: Киевская городская прокуратура
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Задержанный наркоторговец. Фото: Киевская городская прокуратура
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Изъятые денежные средства. Фото: Киевская городская прокуратура
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Изъятые подделки документов. Фото: Киевская городская прокуратура
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Изъятые наркотики. Фото: Киевская городская прокуратура
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Изъятые денежные средства. Фото: Киевская городская прокуратура
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Изъятые наркотики. Фото: Киевская городская прокуратура
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Изъятые карты и телефоны. Фото: Киевская городская прокуратура
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Изъятые патроны. Фото: Киевская городская прокуратура
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Изъятые наркотики. Фото: Киевская городская прокуратура
Ранее в Киеве полицейские задержали наркоторговца. У него конфисковали наркотики на более 5 миллионов гривен.
Напомним, правоохранители задержали участников преступной группы в Николаевской области, которые устроили целую лабораторию по производству наркотиков.
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