Развозили кокаин в комендантский час в военной форме — в Киеве задержали наркоторговцев

Задержанный наркоторговец. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве полиция задержала четырех человек, которые под видом военнослужащих занимались распространением кокаина во время комендантского часа. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в субботу, 25 мая.

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Печерская окружная прокуратура Киева объявила подозрение наркоторговцам по факту незаконного хранения и торговли наркотиками.

По информации следствия, с февраля по май 2024 года эта группа принимала заказы на кокаин. В светлое время суток клиенты могли лично забирать наркотики, но в ночное время, когда действовал комендантский час, преступники доставляли кокаин сами. Они одевались в военную форму и, находясь на блокпостах, выдавали себя за резервистов, показывая поддельные документы от воинской части. Стоимость одного грамма кокаина составляла около 300 долларов.

Задержанный наркоторговец. Фото: Киевская городская прокуратура

Задержанный наркоторговец. Фото: Киевская городская прокуратура

Задержанный наркоторговец. Фото: Киевская городская прокуратура

Изъятые денежные средства. Фото: Киевская городская прокуратура

Изъятые подделки документов. Фото: Киевская городская прокуратура

Изъятые наркотики. Фото: Киевская городская прокуратура

Изъятые денежные средства. Фото: Киевская городская прокуратура

Изъятые наркотики. Фото: Киевская городская прокуратура

Изъятые карты и телефоны. Фото: Киевская городская прокуратура

Изъятые патроны. Фото: Киевская городская прокуратура

Изъятые наркотики. Фото: Киевская городская прокуратура 1 / 11

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Ранее в Киеве полицейские задержали наркоторговца. У него конфисковали наркотики на более 5 миллионов гривен.

Напомним, правоохранители задержали участников преступной группы в Николаевской области, которые устроили целую лабораторию по производству наркотиков.