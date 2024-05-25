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Развозили кокаин в комендантский час в военной форме — в Киеве задержали наркоторговцев

25 мая 2024 13:20
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Бригадир София
редактор
Развозили кокаин в комендантский час в военной форме — в Киеве задержали наркоторговцев
Задержанный наркоторговец. Фото: Киевская городская прокуратура
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Киеве полиция задержала четырех человек, которые под видом военнослужащих занимались распространением кокаина во время комендантского часа. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в субботу, 25 мая.

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Задержание наркоторговцев в Киеве

Печерская окружная прокуратура Киева объявила подозрение наркоторговцам по факту незаконного хранения и торговли наркотиками.

По информации следствия, с февраля по май 2024 года эта группа принимала заказы на кокаин. В светлое время суток клиенты могли лично забирать наркотики, но в ночное время, когда действовал комендантский час, преступники доставляли кокаин сами. Они одевались в военную форму и, находясь на блокпостах, выдавали себя за резервистов, показывая поддельные документы от воинской части. Стоимость одного грамма кокаина составляла около 300 долларов.

  • Задержанный наркоторговец. Фото: Киевская городская прокуратура
    Задержанный наркоторговец. Фото: Киевская городская прокуратура
  • Задержанный наркоторговец. Фото: Киевская городская прокуратура
    Задержанный наркоторговец. Фото: Киевская городская прокуратура
  • Задержанный наркоторговец. Фото: Киевская городская прокуратура
    Задержанный наркоторговец. Фото: Киевская городская прокуратура
  • Изъяты средства. Фото: Киевская городская прокуратура
    Изъятые денежные средства. Фото: Киевская городская прокуратура
  • Изъятые подделки документов. Фото: Киевская городская прокуратура
    Изъятые подделки документов. Фото: Киевская городская прокуратура
  • Изъятые наркотики. Фото: Киевская городская прокуратура
    Изъятые наркотики. Фото: Киевская городская прокуратура
  • Изъятые средства. Фото: Киевская городская прокуратура
    Изъятые денежные средства. Фото: Киевская городская прокуратура
  • Изъятые наркотики. Фото: Киевская городская прокуратура
    Изъятые наркотики. Фото: Киевская городская прокуратура
  • Изъятые карты и телефоны. Фото: Киевская городская прокуратура
    Изъятые карты и телефоны. Фото: Киевская городская прокуратура
  • Изъятые патроны. Фото: Киевская городская прокуратура
    Изъятые патроны. Фото: Киевская городская прокуратура
  • Изъятые наркотики. Фото: Киевская городская прокуратура
    Изъятые наркотики. Фото: Киевская городская прокуратура
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Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот
Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Ранее в Киеве полицейские задержали наркоторговца. У него конфисковали наркотики на более 5 миллионов гривен.

Напомним, правоохранители задержали участников преступной группы в Николаевской области, которые устроили целую лабораторию по производству наркотиков.

Киев
наркотики
полиция
Украина
наркоторговля
комендантский час
прокуратура
Нацполиция

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