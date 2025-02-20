Ткаченко ответил, почему в Киеве не отстраивают обстрелянное жилье

Ликвидация последствий обстрела в Киеве на улице Жилянской. Фото: Новини.LIVE

Жители Киева все чаще жалуются на бездействие власти по восстановлению поврежденного российскими обстрелами жилья. Причиной этого является бюрократия и неэффективная работа чиновников.

Об этом в интервью LB.ua рассказал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

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По его словам, финансирование восстановления поврежденных домов осуществляет городская власть, но этот процесс подчиняется определенным бюрократическим процедурам. Например, здание на Жилянской имеет технические нюансы: некоторые жители планируют воспользоваться государственной программой "єВідновлення", однако для полноценной реконструкции требуется согласие всех владельцев квартир. В то же время, до сих пор не предоставлена официальная экспертиза, которая бы подтвердила невозможность восстановления этого дома.

Разбор завалов атакованного дома на ул. Жилянская. Фото: Новини.LIVE

Еще одним примером является ситуация на Банковой, где пострадало историческое здание, которое является памятником архитектуры. Для его реконструкции нужно пройти сложный бюрократический путь, включающий получение разрешений и разработку проекта. Сейчас владельцы квартир даже не получили компенсаций за нанесенный ущерб.

Разбор завалов на ул. Сальского в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Однако вопрос восстановления касается не только исторических сооружений. В разных районах Киева, в частности на Воскресенке, Теремках и Оболони, получили повреждения обычные жилые дома. Для жителей этих домов главная проблема заключается в отсутствии не только ремонта, но и базового восстановления крыш, несущих конструкций и инженерных сетей.

Ткаченко признает, что основная проблема — это бюрократия. Он отмечает, что получал объяснения от профильных заместителей, где каждое решение имеет свою административную аргументацию.

"Я говорил с профильным заместителем, он как раз все четко объясняет. На каждый момент есть аргументация бюрократическая. Могу сказать, что основная проблема — это бюрократия", — подытожил Ткаченко.

Вместе с тем, по его мнению, у городской власти есть много вопросов по эффективности работы ответственных департаментов.

"Но смотрите, что важно понимать. Один из упреков, который был ко мне недавно (со стороны мэра Виталия Кличко. — С.К.), что я якобы блокирую какую-то работу, в том числе восстановление. Но когда я смотрел распоряжение, которое мне принесли на подпись, там есть много вопросов. У меня, в принципе, много вопросов. К работе", — высказался Ткаченко.

Также Тимур Ткаченко высказался о работе транспорта в Киеве во время воздушных тревог.

Недавно стало известно, что в Киеве переплатили более 1,3 млн гривен за ремонт поликлиники.