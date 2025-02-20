Ткаченко ответил, почему в Киеве не отстраивают обстрелянное жилье

Отстройка Киева — Ткаченко объяснил, почему процесс затягивается
Жители Киева все чаще жалуются на бездействие власти по восстановлению поврежденного российскими обстрелами жилья. Причиной этого является бюрократия и неэффективная работа чиновников.
Об этом в интервью LB.ua рассказал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Почему в Киеве так медленно восстанавливают поврежденное жилье
По его словам, финансирование восстановления поврежденных домов осуществляет городская власть, но этот процесс подчиняется определенным бюрократическим процедурам. Например, здание на Жилянской имеет технические нюансы: некоторые жители планируют воспользоваться государственной программой "єВідновлення", однако для полноценной реконструкции требуется согласие всех владельцев квартир. В то же время, до сих пор не предоставлена официальная экспертиза, которая бы подтвердила невозможность восстановления этого дома.
Еще одним примером является ситуация на Банковой, где пострадало историческое здание, которое является памятником архитектуры. Для его реконструкции нужно пройти сложный бюрократический путь, включающий получение разрешений и разработку проекта. Сейчас владельцы квартир даже не получили компенсаций за нанесенный ущерб.
Однако вопрос восстановления касается не только исторических сооружений. В разных районах Киева, в частности на Воскресенке, Теремках и Оболони, получили повреждения обычные жилые дома. Для жителей этих домов главная проблема заключается в отсутствии не только ремонта, но и базового восстановления крыш, несущих конструкций и инженерных сетей.
Ткаченко признает, что основная проблема — это бюрократия. Он отмечает, что получал объяснения от профильных заместителей, где каждое решение имеет свою административную аргументацию.
"Я говорил с профильным заместителем, он как раз все четко объясняет. На каждый момент есть аргументация бюрократическая. Могу сказать, что основная проблема — это бюрократия", — подытожил Ткаченко.
Вместе с тем, по его мнению, у городской власти есть много вопросов по эффективности работы ответственных департаментов.
"Но смотрите, что важно понимать. Один из упреков, который был ко мне недавно (со стороны мэра Виталия Кличко. — С.К.), что я якобы блокирую какую-то работу, в том числе восстановление. Но когда я смотрел распоряжение, которое мне принесли на подпись, там есть много вопросов. У меня, в принципе, много вопросов. К работе", — высказался Ткаченко.
Также Тимур Ткаченко высказался о работе транспорта в Киеве во время воздушных тревог.
Недавно стало известно, что в Киеве переплатили более 1,3 млн гривен за ремонт поликлиники.
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