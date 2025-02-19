Зупинка під час тривог — у Києві вирішать питання з транспортом

Голова КМВА Тимур Ткаченко. Фото: скриншот з відео

Київ є чи не єдиним містом в Україні, в якому громадський транспорт зупиняється під час повітряних тривог. Голова КМВА Тимур Ткаченко розповів, що коли це рішення ухвалювали, то не було жодного офіційного документа, окрім рішення Ради оборони і протоколу.

Про це Ткаченко сказав в інтерв'ю для LB.ua.

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"Коли приймалося це рішення, жодного офіційного документа, крім рішення Ради оборони і протоколу, не було. Хтось сформулював, що це необхідно зробити. Там декілька підписів", — сказав Ткаченко.

Він припускає, що це вирішили зробити після того, як в одному з міст сталося влучання. Тому влада Києва вирішила запобігти таким трагедіям у столиці. Водночас не було жодного документа, аргументації, якогось прогнозу, офіційного підпису під листом, позиції військових чи ДСНС.

"Тобто єдине, чим керувалися, що це необхідно зробити, — і прийняли рішення. Ну, прийняли і прийняли, о'кей. Але та кількість петицій, яка сьогодні є, той запит від киян точно говорить про те, що це рішення потрібно переглянути", — зазначив голова військової адміністрації.

За його словами, це треба зробити фахово, та необхідно, аби кожен, хто несе відповідальність: військові, ДСНС, профільні служби, Департамент транспортної інфраструктури, комунальні підприємства, — теж сказали свою думку. А потім на основі цього вже варто сформувати рішення.

Ткаченко додав, що наразі працює робоча група, яка напрацьовує всі алгоритми, і тоді КМВА вийдуть з фінальним рішенням. Це відбудеться на наступному засіданні Ради оборони та вірогідно, ситуація з транспортом у Києві може змінитися вже до кінця лютого.

Раніше голова КМВА заявляв, що перебувати на вулиці значній кількості людей під час тривоги більш небезпечно, ніж їхати в транспорті.

Також він зауважив на прикладах успішного використання укриттів на зупинках громадського транспорту в інших містах.