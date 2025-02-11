Бюджет Киева — Кличко рассказал, как помогает ВСУ

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что чувствует себя министром обороны Рустемом Умеровым, ведь очень много военных обращаются к нему за помощью. По его словам, из бюджета города регулярно выделяются средства на Силы обороны.

Об этом Виталий Кличко сообщил на Форуме "Демократическая устойчивость Украины во время войны и в период восстановления", передает корреспондент Новини.LIVE.

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Кличко заявил, что столица тратит почти 15% бюджета на ВСУ. Кличко сравнил себя с министром обороны по количеству военных, которые к нему приходят за помощью.

В то же время городской голова подчеркнул, что деньги на ВСУ идут из налогов, поэтому город должен работать и "не быть в упадке".

Напомним, ранее Виталий Кличко высказался, возможны ли в Украине выборы во время войны. По его словам, "политические избирательные процессы в стране уже начались".

Кроме того, мэр Киева смоделировал окончание войны через месяц-два. Кличко считает, что сразу после окончания боевых действий в стране будут выборы.