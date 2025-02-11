Бюджет Києва — Кличко розповів, як допомагає ЗСУ

Відчуваю себе Умєровим — Кличко похизувався, як допомагає ЗСУ
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що відчуває себе міністром оборони Рустемом Умєровим, адже дуже багато військових звертаються до нього за допомогою. За його словами, з бюджету міста регулярно виділяються кошти на Сили оборони.
Про це Віталій Кличко повідомив на Форумі "Демократична стійкість України під час війни та в період відновлення", передає кореспондент Новини.LIVE.
Як Кличко допомагає ЗСУ
Кличко заявив, що столиця витрачає майже 15% бюджету на ЗСУ. Кличко порівняв себе з міністром оборони за кількістю військових, які до нього приходять за допомогою.
Водночас міський голова наголосив, що гроші на ЗСУ йдуть з податків, тож місто повинно працювати й "не бути в занепаді".
Нагадаємо, раніше Віталій Кличко висловився, чи можливі в Україні вибори під час війни. За його словами, "політичні виборчі процеси в країні вже почалися".
Крім того, мер Києва змоделював закінчення війни за місяць-два. Кличко вважає, що одразу після закінчення бойових дій в країні будуть вибори.
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