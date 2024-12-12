Акция в Киеве Деньги на ВСУ — фоторепортаж Новини.LIVE

Участники акции "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE

В Киеве активисты проводят акцию под стенами КГГА с призывом "Деньги на ВСУ". Участники требуют пересмотреть городской бюджет и направить больше финансов в поддержку Вооруженных сил Украины.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на акциях активистов.

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В Киеве небезразличные граждане вышли на акцию, чтобы напомнить местным властям о важности рационального распределения бюджета в условиях войны. Они требуют выделения 20% на нужды ВСУ из городского бюджета и прекратить тратить деньги на прокладку новой брусчатки, обустройство парков и т.д. Активисты настаивают, что в первую очередь финансирование должно быть направлено на нужды армии, а не на благоустройство города.

Участник акции. Фото: Новини.LIVE

Участники акции держат плакаты. Фото: Новини.LIVE

Участники акции с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Девушка держит надпись. Фото: Новини.LIVE

Молодежь пришла на митинг. Фото: Новини.LIVE

Участники акции рассказали корреспондентам Новини.LIVE, что считают нецелесообразным расходы КГГА на благоустройство города во время войны. Мол, у войск ВСУ немало потребностей, которые нужно обязательно финансировать.

Люди, держа плакаты с надписями. Фото: Новини.LIVE

Другие поделились, что их родные и близкие тоже находятся на фронте и нередко слышат жалобы о том, что им не хватает некоторых видов снабжения, которые родные не могут покрыть самостоятельно.

Участники акции держат плакаты с требованиями. Фото: Новини.LIVE

Люди требуют у КГГА финансирования ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Напомним, журналисты Новини.LIVE показали фоторепортаж , как подготовили Киев к рождественско-новогодним праздникам.