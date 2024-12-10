Київ прикрашають перед новорічними святами

Нічний Хрещатик. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнецов

У Києві та області очікується хмарна та сніжна погода, тому столицю України вечорами накриває туман. Проте місто не забуває і про настання Нового року, тому прикрашається.

Фотокореспондент Новини.LIVE поділився видами вечірнього передноворічного Києва.

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Як виглядає передноворічний Київ

Міська влада та приватні підприємці докладають всіх зусиль, щоб навіть під час війни порадувати киян та гостей столиці яскравими вогнями на будівлях та магазинах.

Центральний універсальний магазин у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнецов

Перед Новим роком, коли містяни вирушають за подарунками, ЦУМ прикрасив свою будівлю в колір новорічної ялинки.

Майдан Незалежності в тумані. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнецов

Майдан Незалежності все ще не прикрашений, але вечірній туман додає своєрідної інфернальності атмосфері столиці.

Київський фунікулер. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнецов

Головна транспортна родзинка Києва — фунікулер — перевозить киян навіть під час війни.

Центр Києві прикрашений ілюмінацією. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнецов

Центральні вулиці столиці прикрашені своєрідним "зоряним дахом".

Раніше ми показували у фоторепортажі, як столиці почали встановлювати головну ялинку країни. Також можна ознайомитись з видами Києві накритим туманом.