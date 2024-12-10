Київ прикрашають перед новорічними святами

Київ у тумані та новорічних прикрасах — фоторепортаж
У Києві та області очікується хмарна та сніжна погода, тому столицю України вечорами накриває туман. Проте місто не забуває і про настання Нового року, тому прикрашається.
Фотокореспондент Новини.LIVE поділився видами вечірнього передноворічного Києва.
Як виглядає передноворічний Київ
Міська влада та приватні підприємці докладають всіх зусиль, щоб навіть під час війни порадувати киян та гостей столиці яскравими вогнями на будівлях та магазинах.
Перед Новим роком, коли містяни вирушають за подарунками, ЦУМ прикрасив свою будівлю в колір новорічної ялинки.
Майдан Незалежності все ще не прикрашений, але вечірній туман додає своєрідної інфернальності атмосфері столиці.
Головна транспортна родзинка Києва — фунікулер — перевозить киян навіть під час війни.
Центральні вулиці столиці прикрашені своєрідним "зоряним дахом".
Раніше ми показували у фоторепортажі, як столиці почали встановлювати головну ялинку країни. Також можна ознайомитись з видами Києві накритим туманом.
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