Акція в Києві Гроші на ЗСУ — фоторепортаж Новини.LIVE

Учасники акції "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE

У Києві активісти проводять акцію під стінами КМДА із закликом "Гроші на ЗСУ". Учасники вимагають переглянути міський бюджет і спрямувати більше фінансів на підтримку Збройних сил України.

Кореспондент Новини.LIVE побував на акції активістів.

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У Києві небайдужі громадяни вийшли на акцію, щоб нагадати місцевій владі про важливість раціонального розподілу бюджету в умовах війни. Вони вимагають виділення 20% на потреби ЗСУ з міського бюджету та припинити витрачати гроші на прокладання нової бруківки, облаштування парків тощо. Активісти наполягають, що першочергово фінансування має бути спрямоване на потреби армії, а не на благоустрій міста.

Учасник акції. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції тримають плакати.

Фото: Новини.LIVE

Учасники акції з плакатами в руках.

Фото: Новини.LIVE

Дівчина тримає надпис. Фото: Новини.LIVE

Молодь прийшла на мітинг. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції розповіли кореспондентам Новини.LIVE, що вважають недоцільним витрати КМДА на благоустрій міста під час війни. Мовляв, війська ЗСУ мають чимало потреб, які потрібно обов'язково фінансувати.

Люди тримають плакати з надписами. Фото: Новини.LIVE

Інші поділилися, що їх рідні та близькі теж перебувають на фронті і нерідко чують скарги про те, що їм не вистачає деяких видів постачання, яке рідні не в змозі покрити самостійно.

Учасники акції тримають плакати з вимогами. Фото: Новини.LIVE

Люди вимагають в КМДА фінансування ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

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