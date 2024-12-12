Акція в Києві Гроші на ЗСУ — фоторепортаж Новини.LIVE

Виділіть кошти військовим — фоторепортаж акції "Гроші на ЗСУ"
У Києві активісти проводять акцію під стінами КМДА із закликом "Гроші на ЗСУ". Учасники вимагають переглянути міський бюджет і спрямувати більше фінансів на підтримку Збройних сил України.
Кореспондент Новини.LIVE побував на акції активістів.
Акція в Києві "Гроші на ЗСУ" 12 грудня
У Києві небайдужі громадяни вийшли на акцію, щоб нагадати місцевій владі про важливість раціонального розподілу бюджету в умовах війни. Вони вимагають виділення 20% на потреби ЗСУ з міського бюджету та припинити витрачати гроші на прокладання нової бруківки, облаштування парків тощо. Активісти наполягають, що першочергово фінансування має бути спрямоване на потреби армії, а не на благоустрій міста.
Учасники акції розповіли кореспондентам Новини.LIVE, що вважають недоцільним витрати КМДА на благоустрій міста під час війни. Мовляв, війська ЗСУ мають чимало потреб, які потрібно обов'язково фінансувати.
Інші поділилися, що їх рідні та близькі теж перебувають на фронті і нерідко чують скарги про те, що їм не вистачає деяких видів постачання, яке рідні не в змозі покрити самостійно.
Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE показали фоторепортаж, як підготували Київ до різдвяно-новорічних свят.
Читайте Новини.LIVE!