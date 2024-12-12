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Виділіть кошти військовим — фоторепортаж акції "Гроші на ЗСУ"

12 грудня 2024 10:51
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф
Акція в Києві Гроші на ЗСУ — фоторепортаж Новини.LIVE
Учасники акції "Гроші на ЗСУ". Фото: Новини.LIVE
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф

У Києві активісти проводять акцію під стінами КМДА із закликом "Гроші на ЗСУ". Учасники вимагають переглянути міський бюджет і спрямувати більше фінансів на підтримку Збройних сил України.

Кореспондент Новини.LIVE побував на акції активістів.

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У Києві небайдужі громадяни вийшли на акцію, щоб нагадати місцевій владі про важливість раціонального розподілу бюджету в умовах війни. Вони вимагають виділення 20% на потреби ЗСУ з міського бюджету та припинити витрачати гроші на прокладання нової бруківки, облаштування парків тощо. Активісти наполягають, що першочергово фінансування має бути спрямоване на потреби армії, а не на благоустрій міста.

Акція Київ
Учасник акції. Фото: Новини.LIVE
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Учасники акції тримають плакати.
Фото: Новини.LIVE
Київ акція КМДА
Учасники акції з плакатами в руках.
Фото: Новини.LIVE
Учасники акції гроші на ЗСУ
Дівчина тримає надпис. Фото: Новини.LIVE
Київ акція активісти
Молодь прийшла на мітинг. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції розповіли кореспондентам Новини.LIVE, що вважають недоцільним витрати КМДА на благоустрій міста під час війни. Мовляв, війська ЗСУ мають чимало потреб, які потрібно обов'язково фінансувати.

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Люди тримають плакати з надписами. Фото: Новини.LIVE

Інші поділилися, що їх рідні та близькі теж перебувають на фронті і нерідко чують скарги про те, що їм не вистачає деяких видів постачання, яке рідні не в змозі покрити самостійно.

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Учасники акції тримають плакати з вимогами. Фото: Новини.LIVE
Київ мітинг для ЗСУ
Люди вимагають в КМДА фінансування ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE показали фоторепортаж, як підготували Київ до різдвяно-новорічних свят. 

Київ ЗСУ протести акція фото фоторепортаж

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