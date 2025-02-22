В Киеве 22 февраля зафиксирован опасный уровень загрязнения воздуха

Улица Киева. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

По состоянию на утро 22 февраля 2025 года индекс качества атмосферного воздуха (AQI) в Киеве достиг отметки 110. Это свидетельствует о вредном уровне загрязнения для чувствительных групп населения. Экологи не советуют киевлянам проветривать дома или долго находиться на улице на период загрязненности воздуха.

Об этом стало известно из карт SaveEcoBot.

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Почему в Киеве загрязненный воздух

Основным загрязнителем остается мелкодисперсная пыль фракции PM2.5, которая может вызвать проблемы с дыханием у людей с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, а также негативно влиять на детей и пожилых людей.

Карта загрязненности воздуха в Киеве по состоянию на 08:00 22 февраля. Фото: SaveEcoBot

Где худшее качество воздуха в Киеве

Ситуация с качеством воздуха в разных районах столицы существенно отличается. Самые высокие показатели зафиксированы в Печерском (138 AQI), Подольском (134 AQI) и Деснянском (131 AQI) районах. Высокий уровень загрязнения также наблюдается в Голосеевском (128 AQI) и Дарницком (116 AQI) районах.

Наименее загрязненный воздух в Днепровском (85 AQI), Оболонском (88 AQI) и Святошинском (90 AQI) районах, хотя и здесь показатели превышают норму.

Карта загрязнения воздуха в Киеве. Фото: ЛУН

Что делать в случаях загрязнения воздуха

Загрязнение такого уровня может вызвать раздражение дыхательных путей и ухудшение состояния здоровья у людей с повышенной чувствительностью к качеству воздуха. Специалисты рекомендуют уменьшить пребывание на улице, особенно в утренние и вечерние часы, избегать физических нагрузок на открытом воздухе и, по возможности, использовать маски-респираторы.

Ситуация с качеством воздуха может меняться в зависимости от погодных условий, поэтому жителям Киева стоит следить за актуальными показателями.

Напомним, в Киеве 22 февраля зафиксировали падение обломков вражеского беспилотника.

Впоследствии в полиции сообщили подробности о вражеской ночной атаке.