В Киеве 22 февраля зафиксирован опасный уровень загрязнения воздуха

Отложите прогулки — в Киеве резко ухудшилось качество воздуха
По состоянию на утро 22 февраля 2025 года индекс качества атмосферного воздуха (AQI) в Киеве достиг отметки 110. Это свидетельствует о вредном уровне загрязнения для чувствительных групп населения. Экологи не советуют киевлянам проветривать дома или долго находиться на улице на период загрязненности воздуха.
Об этом стало известно из карт SaveEcoBot.
Почему в Киеве загрязненный воздух
Основным загрязнителем остается мелкодисперсная пыль фракции PM2.5, которая может вызвать проблемы с дыханием у людей с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, а также негативно влиять на детей и пожилых людей.
Где худшее качество воздуха в Киеве
Ситуация с качеством воздуха в разных районах столицы существенно отличается. Самые высокие показатели зафиксированы в Печерском (138 AQI), Подольском (134 AQI) и Деснянском (131 AQI) районах. Высокий уровень загрязнения также наблюдается в Голосеевском (128 AQI) и Дарницком (116 AQI) районах.
Наименее загрязненный воздух в Днепровском (85 AQI), Оболонском (88 AQI) и Святошинском (90 AQI) районах, хотя и здесь показатели превышают норму.
Что делать в случаях загрязнения воздуха
Загрязнение такого уровня может вызвать раздражение дыхательных путей и ухудшение состояния здоровья у людей с повышенной чувствительностью к качеству воздуха. Специалисты рекомендуют уменьшить пребывание на улице, особенно в утренние и вечерние часы, избегать физических нагрузок на открытом воздухе и, по возможности, использовать маски-респираторы.
Ситуация с качеством воздуха может меняться в зависимости от погодных условий, поэтому жителям Киева стоит следить за актуальными показателями.
Напомним, в Киеве 22 февраля зафиксировали падение обломков вражеского беспилотника.
Впоследствии в полиции сообщили подробности о вражеской ночной атаке.
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