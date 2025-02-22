У Києві 22 лютого зафіксовано небезпечний рівень забруднення повітря

Вулиця Києва. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Станом на ранок 22 лютого 2025 року індекс якості атмосферного повітря (AQI) у Києві досяг позначки 110. Це свідчить про шкідливий рівень забруднення для чутливих груп населення. Екологи не радять киянам провітрювати оселі чи довго перебувати на вулиці на період забрудненості повітря.

Про це стало відомо з карт SaveEcoBot.

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Чому у Києві забруднене повітря

Основним забрудником залишається дрібнодисперсний пил фракції PM2.5, який може спричиняти проблеми з диханням у людей із хронічними захворюваннями легенів, серцево-судинної системи, а також негативно впливати на дітей та літніх людей.

Карта забрудненості повітря у Києві станом на 08:00 22 лютого. Фото: SaveEcoBot

Де найгірша якість повітря у Києві

Ситуація з якістю повітря у різних районах столиці суттєво відрізняється. Найвищі показники зафіксовані у Печерському (138 AQI), Подільському (134 AQI) та Деснянському (131 AQI) районах. Високий рівень забруднення також спостерігається у Голосіївському (128 AQI) та Дарницькому (116 AQI) районах.

Найменше забруднене повітря у Дніпровському (85 AQI), Оболонському (88 AQI) та Святошинському (90 AQI) районах, хоча і тут показники перевищують норму.

Карта забруднення повітря у Києві. Фото: ЛУН

Що робити у випадках забруднення повітря

Забруднення такого рівня може викликати подразнення дихальних шляхів та погіршення стану здоров’я у людей із підвищеною чутливістю до якості повітря. Фахівці рекомендують зменшити перебування на вулиці, особливо в ранкові та вечірні години, уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі та, за можливості, використовувати маски-респіратори.

Ситуація з якістю повітря може змінюватися залежно від погодних умов, тому жителям Києва варто стежити за актуальними показниками.

Нагадаємо, у Києві 22 лютого зафіксували падіння уламків ворожого безпілотника.

Згодом в поліції повідомили подробиці щодо ворожої нічної атаки.