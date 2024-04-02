Отключение света в Киевской области — энергетики переходят на усиленный режим работы
На территории Киевской области наблюдается ухудшение метеорологических условий. Специалисты энергетической службы переходят в усиленный режим работы.
Об этом сообщил ДТЭК в своем Telrgram-канале во вторник, 2 апреля.
Сообщение ДТЭК
До конца суток в Киевской области прогнозируется непогода, с грозами, местами градом и сильными порывами ветра.
Уже зафиксировано несколько аварий в электросетях, особенно Белоцерковском районе. Подобные инциденты произошли также в Бориспольском, Бучанском, Фастовском и Обуховском районах. Энергетики уже работают над устранением повреждений, вызванных плохими погодными условиями.
В ДТЭК призывают соблюдать меры безопасности и избегать приближения к электропроводам.
Напомним, что в Киеве и области наблюдалось значительное ухудшение погодных условий из-за сильной пылевой бури, которая пришла из Сахары.
Ранее мы писали, что раньше в Укргидрометцентре предупредили об опасной погоде во вторник.
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