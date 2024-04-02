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Відключення світла на Київщині — енергетики переходять на посилений режим роботи

2 квітня 2024 20:01
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Відключення світла на Київщині — енергетики переходять на посилений режим роботи
Енергетики лагодять лінії електропередач. Фото: УНІАН
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

На території Київської області спостерігається погіршення метеорологічних умов. Спеціалісти енергетичної служби переходять в посилений режим роботи.

Про це повідомив ДТЕК у своєму Telrgram-каналі у вівторок, 2 квітня. 

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Повідомлення ДТЕК

До кінця доби в Київській області прогнозується негода, з грозами, місцями градом та сильними поривами вітру. 

Вже зафіксовано кілька аварій в електромережах, особливо у Білоцерківському районі. Схожі інциденти відбулися також у Бориспільському, Бучанському, Фастівському, та Обухівському районах. Енергетики вже працюють над усуненням пошкоджень, викликаних поганими погодними умовами.

У ДТЕК закликають дотримуватися заходів безпеки та уникати наближення до електропроводів.

Нагадаємо, що у Києві та області спостерігалося значне погіршення погодних умов через сильну пилову бурю, яка прийшла з Сахари.

Раніше ми писали, що раніше в Укргідрометцентрі попередили про небезпечну погоду у вівторок.

погода
Київ
електроенергія
Київська область
сфера енергетики
енергосистема
енергетика

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