Відключення світла на Київщині — енергетики переходять на посилений режим роботи

Енергетики лагодять лінії електропередач. Фото: УНІАН

На території Київської області спостерігається погіршення метеорологічних умов. Спеціалісти енергетичної служби переходять в посилений режим роботи.

Про це повідомив ДТЕК у своєму Telrgram-каналі у вівторок, 2 квітня.

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Повідомлення ДТЕК

До кінця доби в Київській області прогнозується негода, з грозами, місцями градом та сильними поривами вітру.

Вже зафіксовано кілька аварій в електромережах, особливо у Білоцерківському районі. Схожі інциденти відбулися також у Бориспільському, Бучанському, Фастівському, та Обухівському районах. Енергетики вже працюють над усуненням пошкоджень, викликаних поганими погодними умовами.

У ДТЕК закликають дотримуватися заходів безпеки та уникати наближення до електропроводів.

Нагадаємо, що у Києві та області спостерігалося значне погіршення погодних умов через сильну пилову бурю, яка прийшла з Сахари.

Раніше ми писали, що раніше в Укргідрометцентрі попередили про небезпечну погоду у вівторок.