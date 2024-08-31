В Укрэнерго ввели графики отключений на 1 сентября

Ремонт линии электропередач. Иллюстрационное фото: ДТЭК

Завтра, 1 сентября, в Киеве будут действовать графики отключений электроэнергии. Ограничения будут применять в три очереди в течение всех суток.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в субботу, 31 августа.

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Как будут действовать графики отключений 1 сентября

Сообщение от Укрэнерго. Фото: Скриншот

В Укрэнерго заявили, что в воскресенье, 1 сентября, будут применять графики отключений электроэнергии для потребителей.

Свет будут выключаться в следующие промежутки времени:

00:00 – 17:00 – одна очередь отключений

17:00 – 22:00 – две очереди отключений

22:00 – 24:00 – одна очередь отключений

Подробные графики для каждого региона можно узнать на сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях.

Также киевляне могут подписаться на Telegram-канал Включатель Киев/Свет и узнавать порядок включения и отключения энергии в реальном времени.

Напомним, экстренные и почасовые отключения энергетикам пришлось снова применять из-за атаки российских оккупантов 26 августа. Были повреждены два объекта инфраструктуры и жилые дома во всех семи районах области. Ранения получили четыре человека, среди них 5-месячный ребенок.