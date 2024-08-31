Відключення світла у Києві 1 вересня — в Укренерго запровадили графіки
Завтра, 1 вересня, у Києві діятимуть графіки відключень електроенергії. Обмеження застосовуватимуть у три черги протягом усієї доби.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у суботу, 31 серпня.
Як діятимуть графіки відключень 1 вересня
В Укренерго заявили, що у неділю, 1 вересня, будуть застосовувати графіки відключень електроенергії для споживачів.
Світло вимикатимуть в такі проміжки часу:
- 00:00 – 17:00 – одна черга відключень
- 17:00 – 22:00 – дві черги відключень
- 22:00 – 24:00 – одна черга відключень
Детальні графіки для кожного регіону можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.
Також кияни можуть підписатись на Telegram-канал Вмикач Київ/Світло і дізнаватись про вмикання та відключення енергії в реальному часі.
Нагадаємо, екстрені та погодинні відключення енергетикам довелось знову застосовувати через атаку російських окупантів 26 серпня. Були пошкоджені два об'єкти інфраструктури та житлові будинки в усіх семи районах області. Поранення отримали четверо людей, серед них 5-місячна дитина.
Читайте Новини.LIVE!