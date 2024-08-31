Відключення світла у Києві 1 вересня — в Укренерго запровадили графіки

Ремонт лінії електропередач. Ілюстраційне фото: ДТЕК

Завтра, 1 вересня, у Києві діятимуть графіки відключень електроенергії. Обмеження застосовуватимуть у три черги протягом усієї доби.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у суботу, 31 серпня.

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Повідомлення від Укренерго. Фото: Скриншот

В Укренерго заявили, що у неділю, 1 вересня, будуть застосовувати графіки відключень електроенергії для споживачів.

Світло вимикатимуть в такі проміжки часу:

00:00 – 17:00 – одна черга відключень

17:00 – 22:00 – дві черги відключень

22:00 – 24:00 – одна черга відключень

Детальні графіки для кожного регіону можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.

Також кияни можуть підписатись на Telegram-канал Вмикач Київ/Світло і дізнаватись про вмикання та відключення енергії в реальному часі.

Нагадаємо, екстрені та погодинні відключення енергетикам довелось знову застосовувати через атаку російських окупантів 26 серпня. Були пошкоджені два об'єкти інфраструктури та житлові будинки в усіх семи районах області. Поранення отримали четверо людей, серед них 5-місячна дитина.