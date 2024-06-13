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Отключение света в Киеве — как будут работать светофоры в столице

13 июня 2024 18:04
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
У Кличко рассказали, будут ли работать светофоры во время блекаутов
Блэкаут. Фото: Associated Press
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Киевская городская государственная администрация поставит 50 систем резервного питания на ключевые светофорные объекты. Они будут работать при выключении электроэнергии.

Об этом заявил заместитель киевского мэра Петр Пантелеев в интервью "Экономической правде" в четверг, 13 июня.

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"Мы уже закупаем специальные батареи с инверторами. Они будут накапливать электроэнергию, когда она есть, и светофоры будут работать на батарейках во время отключений. Это позволит не привлекать патрульную полицию для регулирования движения", — заявил Пантелеев.

По его словам, патрульная полиция составила список из 40 приоритетных и сложных перекрестков, где обеспечить питание нужно в первую очередь.

Также чиновник добавил, что КГГА не будет оснащать светофоры солнечными панелями, поскольку их эффективность зимой составит всего 10-15%.

Напомним, по всем регионам Украины в четверг, 13 июня, будут действовать отключения электроэнергии. Ограничения будут действовать в течение 20:00–22:00.

Ранее в Укрэнерго объявили изменения в отключениях электроэнергии, доказывая регионам не лимиты потребления, а объемы отключения.

Помощник госсекретаря США по энергоресурсам Джеффри Паетт заявил, что Штаты помогут Украине отремонтировать электростанции, а НБУ принял решение расширить финансирование проектов по восстановлению энергетики страны.

блэкаут
отключения света
свет
Киев
электроэнергия
Электричество
энергетика
КГГА

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