У Кличко рассказали, будут ли работать светофоры во время блекаутов

Блэкаут. Фото: Associated Press

Киевская городская государственная администрация поставит 50 систем резервного питания на ключевые светофорные объекты. Они будут работать при выключении электроэнергии.

Об этом заявил заместитель киевского мэра Петр Пантелеев в интервью "Экономической правде" в четверг, 13 июня.

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"Мы уже закупаем специальные батареи с инверторами. Они будут накапливать электроэнергию, когда она есть, и светофоры будут работать на батарейках во время отключений. Это позволит не привлекать патрульную полицию для регулирования движения", — заявил Пантелеев.

По его словам, патрульная полиция составила список из 40 приоритетных и сложных перекрестков, где обеспечить питание нужно в первую очередь.

Также чиновник добавил, что КГГА не будет оснащать светофоры солнечными панелями, поскольку их эффективность зимой составит всего 10-15%.

Напомним, по всем регионам Украины в четверг, 13 июня, будут действовать отключения электроэнергии. Ограничения будут действовать в течение 20:00–22:00.

Ранее в Укрэнерго объявили изменения в отключениях электроэнергии, доказывая регионам не лимиты потребления, а объемы отключения.

Помощник госсекретаря США по энергоресурсам Джеффри Паетт заявил, что Штаты помогут Украине отремонтировать электростанции, а НБУ принял решение расширить финансирование проектов по восстановлению энергетики страны.