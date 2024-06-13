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У Києві двоє чоловіків викрали лікаря та вимагали два мільйони гривень викупу

13 червня 2024 16:27
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Ілля Рябінін
редактор
Вимагали два мільйони доларів за викраденого лікаря — в Києві заарештували двох зловмисників
Обшуки в оселі одного з арештантів. Фото: Київська обласна прокуратура
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Солом'янському районі Києва у четвер, 13 червня, було заарештовано двох чоловіків, які викрали лікаря-кардіохірурга. Злочинці представлялися поліцейськими та вимагали два мільйони доларів викупу.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

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За даними слідства, зловмисники домовились про викрадення лікаря заради викупу. Коли той проходив повз будинок, до нього під’їхав автомобіль, з якого вийшли невідомі чоловіки. Один із них представився поліцейським. Вони змусили потерпілого сісти в автівку, вдягли йому на голову чорний мішок та вкололи в ногу невідому речовину.

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Поліцейський та потерпілий. Джерело: Київська міська прокуратура

Йому заявили, що це "отрута", після чого вимагали у нього два мільйони доларів за антидот. Зрозумівши, що він немає таких грошей, вони обшукали його, забрали 15 тис. грн, які були в сумці, висадили медика з машини на Совських ставках та зникли.

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Поліцейський та зловмисник. Джерело: Київська міська прокуратура

Поліції вдалося заарештувати одного з підозрюваних. Солом’янський райсуд столиці обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі правоохоронці розшукують його спільника.

Нагадаємо, раніше у Києві під час комендантської години до одного з готелів Подільського району намагався потрапити чоловік, який агресивно поводився, а коли на місце прибула поліція, він вдарив по обличчю одного з правоохоронців.

А також ми повідомляли, що у Київській області чоловік у військовій формі у маршрутці почав погрожувати пасажирам, всівшись поруч з водієм з ножем у руці. 

медики
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лікарі
Кримінал
викрадення

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