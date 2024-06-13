У Кличка розповіли, чи працюватимуть світлофори під час блекаутів

Блекаут. Фото: Associated Press

Київська міська державна адміністрація поставить 50 систем резервного живлення на ключові світлофорні об'єкти. Вони працюватимуть під час вимкнень електроенергії.

Про це заявив заступник київського міського голови Петро Пантелеєв в інтерв'ю "Економічній правді" у четвер, 13 червня.

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"Ми вже закуповуємо спеціальні батареї з інверторами. Вони накопичуватимуть електроенергію, коли вона є, і світлофори працюватимуть на батарейках під час вимкнень. Це дозволить не залучати патрульну поліцію для регулювання руху", — заявив Пантелеєв.

За його словами, патрульна поліція склала список із 40 пріоритетних і складних перехресть, де забезпечити живлення треба в першу чергу.

Також посадовець додав, що КМДА не оснащуватиме світлофори сонячними панелями, оскільки їхня ефективність взимку становитиме лише 10-15%.

Нагадаємо, по всіх регіонах України у четвер, 13 червня, діятимуть відключення електроенергії. Обмеження будуть діяти протягом 20:00-22:00.

Раніше в Укренерго оголосили зміни у відключеннях електроенергії, доводячи регіонам не ліміти споживання, а обсяги відключення.

Помічник держсекретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Паєтт заявив, що Штати допоможуть Україні відремонтувати електростанції, а НБУ ухвалив рішення розширити фінансування проєктів з відбудови енергетики країни.