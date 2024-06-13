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Відключення світла у Києві — як працюватимуть світлофори у столиці

13 червня 2024 18:04
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
У Кличка розповіли, чи працюватимуть світлофори під час блекаутів
Блекаут. Фото: Associated Press
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Київська міська державна адміністрація поставить 50 систем резервного живлення на ключові світлофорні об'єкти. Вони працюватимуть під час вимкнень електроенергії.

Про це заявив заступник київського міського голови Петро Пантелеєв в інтерв'ю "Економічній правді" у четвер, 13 червня.

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Як працюватимуть світлофори під час блекаутів

"Ми вже закуповуємо спеціальні батареї з інверторами. Вони накопичуватимуть електроенергію, коли вона є, і світлофори працюватимуть на батарейках під час вимкнень. Це дозволить не залучати патрульну поліцію для регулювання руху", — заявив Пантелеєв.

За його словами, патрульна поліція склала список із 40 пріоритетних і складних перехресть, де забезпечити живлення треба в першу чергу.

Також посадовець додав, що КМДА не оснащуватиме світлофори сонячними панелями, оскільки їхня ефективність взимку становитиме лише 10-15%.

Нагадаємо, по всіх регіонах України у четвер, 13 червня, діятимуть відключення електроенергії. Обмеження будуть діяти протягом 20:00-22:00.

Раніше в Укренерго оголосили зміни у відключеннях електроенергії, доводячи регіонам не ліміти споживання, а обсяги відключення.

Помічник держсекретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Паєтт заявив, що Штати допоможуть Україні відремонтувати електростанції, а НБУ ухвалив рішення розширити фінансування проєктів з відбудови енергетики країни.

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світло
Київ
електроенергія
Електрика
енергетика
КМДА

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