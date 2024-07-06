Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Отключение света в Киеве — названы часы, в которые завтра не будут применять ограничения arrow

Отключение света в Киеве — названы часы, в которые завтра не будут применять ограничения

6 июля 2024 23:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Графики отключения света в Киеве на завтра, 7 июля
Иллюстративное фото: Unsplash
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В украинской энергосистеме продолжают фиксировать сложную ситуацию со светом, однако в выходные ее удается частично стабилизировать. Потому в воскресенье, 7 июля, в Киеве в течение восьми часов не будут выключать электроэнергию.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram в субботу, 6 июля.

Читайте также:

Отключение света в Киеве 7 июля

"Завтра, 7 июля, по указанию Укрэнерго графики отключений не будут применяться с 07:00 до 15:00!", — говорится в сообщении.

В то же время выключать свет планируют по следующему графику:

  • с 00:00 до 07:00:
  • с 15:00 до 24:00.

В КГВА призвали жителей города экономно потреблять электроэнергию.

null
Скриншот поста КГВА

Узнать точные графики ограничений потребления света по вашему адресу можно на сайте ДТЭК. Для этого необходимо ввести название улицы и номер дома.

null
Скриншот сайта ДТЭК

Напомним, в Киеве энергетики восстановили две трети собственных генерирующих мощностей, которые были повреждены в результате российских обстрелов.

Также мы писали, как во Львовской области будут работать графики отключений 7 июля.

Киев электроэнергия энергосистема облэнерго отключения света свет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование