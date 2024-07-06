Графики отключения света в Киеве на завтра, 7 июля

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В украинской энергосистеме продолжают фиксировать сложную ситуацию со светом, однако в выходные ее удается частично стабилизировать. Потому в воскресенье, 7 июля, в Киеве в течение восьми часов не будут выключать электроэнергию.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram в субботу, 6 июля.

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"Завтра, 7 июля, по указанию Укрэнерго графики отключений не будут применяться с 07:00 до 15:00!", — говорится в сообщении.

В то же время выключать свет планируют по следующему графику:

с 00:00 до 07:00:

с 15:00 до 24:00.

В КГВА призвали жителей города экономно потреблять электроэнергию.

Скриншот поста КГВА

Узнать точные графики ограничений потребления света по вашему адресу можно на сайте ДТЭК. Для этого необходимо ввести название улицы и номер дома.

Скриншот сайта ДТЭК

Напомним, в Киеве энергетики восстановили две трети собственных генерирующих мощностей, которые были повреждены в результате российских обстрелов.

Также мы писали, как во Львовской области будут работать графики отключений 7 июля.