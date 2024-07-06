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Відключення світла у Києві — названо години, в які завтра не застосовуватимуть обмеження

6 липня 2024 23:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Графіки відключення світла у Києві на завтра, 7 липня
Ілюстративне фото: Unsplash
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В українській енергосистемі продовжують фіксувати складну ситуацію зі світлом, однак у вихідні її вдається частково стабілізувати. Тому у неділю, 7 липня, у Києві протягом восьми годин не будуть вимикати електроенергію.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram у суботу, 6 липня.

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Відключення світла у Києві 7 липня

"Завтра, 7 липня, за вказівкою Укренерго графіки відключень не будуть застосовуватись з 07:00 до 15:00!", — йдеться у повідомленні. 

Водночас вимикати світло планують за таким графіком:

  • з 00:00 до 07:00:
  • з 15:00 до 24:00.

У КМВА закликали мешканців міста економно споживати електроенергію. 

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Скриншот допису КМВА

Дізнатися точні графіки обмежень споживання світла за вашою адресою можна на сайті ДТЕК. Для цього необхідно ввести назву вулиці та номер будинку.

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Скриншот сайту ДТЕК

Нагадаємо, у Києві енергетики відновили дві третини власних генеруючих потужностей, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів.

Також ми писали, як у Львівській області діятимуть графіки відключень 7 липня.

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