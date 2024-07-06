Графіки відключення світла у Києві на завтра, 7 липня

Ілюстративне фото: Unsplash

В українській енергосистемі продовжують фіксувати складну ситуацію зі світлом, однак у вихідні її вдається частково стабілізувати. Тому у неділю, 7 липня, у Києві протягом восьми годин не будуть вимикати електроенергію.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram у суботу, 6 липня.

Читайте також:

Відключення світла у Києві 7 липня

"Завтра, 7 липня, за вказівкою Укренерго графіки відключень не будуть застосовуватись з 07:00 до 15:00!", — йдеться у повідомленні.

Водночас вимикати світло планують за таким графіком:

з 00:00 до 07:00:

з 15:00 до 24:00.

У КМВА закликали мешканців міста економно споживати електроенергію.

Скриншот допису КМВА

Дізнатися точні графіки обмежень споживання світла за вашою адресою можна на сайті ДТЕК. Для цього необхідно ввести назву вулиці та номер будинку.

Скриншот сайту ДТЕК

Нагадаємо, у Києві енергетики відновили дві третини власних генеруючих потужностей, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів.

Також ми писали, як у Львівській області діятимуть графіки відключень 7 липня.