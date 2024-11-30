Отключение света в Киеве 1 декабря — график от Укрэнерго

Энергетики. Фото: dtek.com

В Киеве завтра, 1 декабря, будут действовать графики отключения света. Людей призвали потреблять электроэнергию максимально экономно.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram в субботу, 30 ноября.

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Отключение света в Киеве 1 декабря

Попко отметил, что по указанию Укрэнерго, в Киеве завтра будут действовать стабилизационные отключения света для бытовых потребителей с 13:00 до 22:00.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию максимально экономно! Помогайте энергетикам. Вместе мы способны преодолеть самые тяжелые вызовы!" — отметил Попко.

Пост КГВА. Фото: скриншот

Напомним, в Украине снова будут применены отключения электроэнергии 1 декабря. Ограничения будут для одной очереди.

Также из-за отключения электроснабжения из-за задолженности мужчина переехал в другое жилье и подал иск в суд, требуя от ДТЭК компенсацию по 300 гривен за день без света.