Відключення світла у Києві 1 грудня — графік від Укренерго

Енергетики. Фото: dtek.com

У Києві завтра, 1 грудня, діятимуть графіки відключення світла. Людей закликали споживати електроенергію максимально економно.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram у суботу, 30 листопада.

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Попко наголосив, що за вказівкою Укренерго, в Києві завтра будуть діяти стабілізаційні відключення світла для побутових споживачів з 13:00 до 22:00.

"Будь ласка, споживайте електроенергію максимально економно! Допомагайте енергетикам. Разом ми здатні подолати найважчі виклики!" — зазначив Попко.

Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні знову будуть застосовані відключення електроенергії 1 грудня. Обмеження триватимуть для однієї черги.

Також через відключення електропостачання через заборгованість чоловік переїхав до іншого житла і подав позов до суду, вимагаючи від ДТЕК компенсацію по 300 гривень за день без світла.