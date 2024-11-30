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Відключення світла у Києві завтра — коли запровадять обмеження

30 листопада 2024 19:20
Аркадій Пастула - Редактор
Відключення світла у Києві 1 грудня — графік від Укренерго
Енергетики. Фото: dtek.com
Аркадій Пастула - Редактор

У Києві завтра, 1 грудня, діятимуть графіки відключення світла. Людей закликали споживати електроенергію максимально економно.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram у суботу, 30 листопада.

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Відключення світла у Києві 1 грудня

Попко наголосив, що за вказівкою Укренерго, в Києві завтра будуть діяти стабілізаційні відключення світла для побутових споживачів з 13:00 до 22:00.

"Будь ласка, споживайте електроенергію максимально економно! Допомагайте енергетикам. Разом ми здатні подолати найважчі виклики!" — зазначив Попко.

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Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні знову будуть застосовані відключення електроенергії 1 грудня. Обмеження триватимуть для однієї черги.

Також через відключення електропостачання через заборгованість чоловік переїхав до іншого житла і подав позов до суду, вимагаючи від ДТЕК компенсацію по 300 гривень за день без світла.

Київ електроенергія сфера енергетики Сергій Попко відключення світла графіки відключень світла

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