Відключення світла у Києві 1 грудня — графік від Укренерго

Відключення світла у Києві завтра — коли запровадять обмеження
У Києві завтра, 1 грудня, діятимуть графіки відключення світла. Людей закликали споживати електроенергію максимально економно.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram у суботу, 30 листопада.
Відключення світла у Києві 1 грудня
Попко наголосив, що за вказівкою Укренерго, в Києві завтра будуть діяти стабілізаційні відключення світла для побутових споживачів з 13:00 до 22:00.
"Будь ласка, споживайте електроенергію максимально економно! Допомагайте енергетикам. Разом ми здатні подолати найважчі виклики!" — зазначив Попко.
Нагадаємо, в Україні знову будуть застосовані відключення електроенергії 1 грудня. Обмеження триватимуть для однієї черги.
Також через відключення електропостачання через заборгованість чоловік переїхав до іншого житла і подав позов до суду, вимагаючи від ДТЕК компенсацію по 300 гривень за день без світла.
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