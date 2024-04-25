Открыто распространяла психотропные вещества — в Киеве задержали женщину
В Киеве задержали женщину, которая открыто распространяла психотропные вещества. Правоохранители объявили ей подозрение.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в четверг, 25 апреля.
Распространение психотропов в Киеве
"Полицейские Святошинского управления полиции разоблачили женщину, которая занималась распространением запрещенных веществ. 49-летнюю уроженку города Пирятин задержали во время сбыта очередной дозы психотропа", — говорится в сообщении.
Во время обыска по месту жительства правоохранители изъяли пакеты с "Альфа-PVP", банковские карты, электронные весы и сим-карты разных операторов мобильной связи.
Задержанной объявили подозрение за сбыт психотропов. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Харькове суд признал виновным 24-летнего мужчину в приобретении и хранении наркотиков. Он сбывал каннабис через так называемые "закладки".
Также в Деснянском районе Киева правоохранители разоблачили мужчину, который сбывал психотропные вещества на столичном пляже. 31-летнему уроженцу Житомирской области сообщили о подозрении.
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