Открыто распространяла психотропные вещества — в Киеве задержали женщину

Женщина, распространявшая психотропные вещества в Киеве. Фото: t.me/gunpKyiv

В Киеве задержали женщину, которая открыто распространяла психотропные вещества. Правоохранители объявили ей подозрение.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в четверг, 25 апреля.

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"Полицейские Святошинского управления полиции разоблачили женщину, которая занималась распространением запрещенных веществ. 49-летнюю уроженку города Пирятин задержали во время сбыта очередной дозы психотропа", — говорится в сообщении.

Обыск у фигурантки. Фото: t.me/gunpKyiv

Во время обыска по месту жительства правоохранители изъяли пакеты с "Альфа-PVP", банковские карты, электронные весы и сим-карты разных операторов мобильной связи.

Обыск у фигурантки. Фото: t.me/gunpKyiv

Обыск у фигурантки. Фото: t.me/gunpKyiv

Задержанной объявили подозрение за сбыт психотропов. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове суд признал виновным 24-летнего мужчину в приобретении и хранении наркотиков. Он сбывал каннабис через так называемые "закладки".

Также в Деснянском районе Киева правоохранители разоблачили мужчину, который сбывал психотропные вещества на столичном пляже. 31-летнему уроженцу Житомирской области сообщили о подозрении.