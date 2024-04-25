Відкрито розповсюджувала психотропні речовини — у Києві затримали жінку
У Києві затримали жінку, яка відкрито розповсюджувала психотропні речовини. Правоохоронці оголосили їй підозру.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва у четвер, 25 квітня.
Розповсюдження психотропів у Києві
"Поліцейські Святошинського управління поліції викрили жінку, яка займалась розповсюдженням заборонених речовин. 49-річну уродженку міста Пирятин затримали під час збуту чергової дози психотропу", — йдеться у повідомленні.
Під час обшуку за місцем її проживання правоохоронці вилучили пакунки з "Альфа-PVP", банківські карти, електронні ваги та сім-карти різних операторів мобільного зв’язку.
Затриманій оголосили підозру за збут психотропів. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Харкові суд визнав винним 24-річного чоловіка у придбанні та зберіганні наркотиків. Він збував канабіс через так звані "закладки".
Також у Деснянському районі Києва правоохоронці викрили чоловіка, який збував психотропні речовини на столичному пляжі. 31-річному уродженцю Житомирщини повідомили про підозру.
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