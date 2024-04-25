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Відкрито розповсюджувала психотропні речовини — у Києві затримали жінку

25 квітня 2024 12:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Відкрито розповсюджувала психотропні речовини — у Києві затримали жінку
Жінка, яка розповсюджувала психотропні речовини у Києві. Фото: t.me/gunpKyiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві затримали жінку, яка відкрито розповсюджувала психотропні речовини. Правоохоронці оголосили їй підозру.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у четвер, 25 квітня.

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Розповсюдження психотропів у Києві

"Поліцейські Святошинського управління поліції викрили жінку, яка займалась розповсюдженням заборонених речовин. 49-річну уродженку міста Пирятин затримали під час збуту чергової дози психотропу", — йдеться у повідомленні.

У Києві 49-річна розповсюджувала психотропи
Обшук у фігурантки. Фото: t.me/gunpKyiv

Під час обшуку за місцем її проживання правоохоронці вилучили пакунки з "Альфа-PVP", банківські карти, електронні ваги та сім-карти різних операторів мобільного зв’язку.

У Києві 49-річна розповсюджувала психотропи
Обшук у фігурантки. Фото: t.me/gunpKyiv
У Києві 49-річна розповсюджувала психотропи
Обшук у фігурантки. Фото: t.me/gunpKyiv

Затриманій оголосили підозру за збут психотропів. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові суд визнав винним 24-річного чоловіка у придбанні та зберіганні наркотиків. Він збував канабіс через так звані "закладки". 

Також у Деснянському районі Києва правоохоронці викрили чоловіка, який збував психотропні речовини на столичному пляжі. 31-річному уродженцю Житомирщини повідомили про підозру. 

Київ
наркотики
правосуддя
поліція
підозра

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